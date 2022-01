Herrera califica de “aceptable” el empate ante Santos

Monterrey, Nuevo León. El empate agónico ante Santos por parte de Tigres dejó muy tranquilo a Miguel Herrera, quien aplaudió la actitud de sus pupilos aunque no se fue muy contento por el resultado.

El capitalino aseguró que el marcador no era lo óptimo pero es aceptable al conseguirlo en una cancha bastante dura, históricamente para los felinos.

“No es lo óptimo, no era lo que quisimos pero era una plaza difícil, venimos de recuperar 8 jugadores por el virus que trae al mundo de cabeza, nos quedamos hasta sin revulsivos pero el equipo no baja los brazos pero sumar es sumar de visitante en una cancha tan dura, es un resultado aceptable, no bueno ni malo, aceptable.

El primer tiempo nos faltó contundencia, ellos manejaron más el balón, las oportunidades más claras la tuvimos nosotros y nos las concretamos”, comentó.

Por otro lado, el ‘Piojo’ pareció haber presagiar el empate de Carlos Salcedo, ya que segundos previos al remate del ‘Titán’ le había recomendado subir al área para ayudar en caso de centros, situación que terminó por pasar

“Unos segundos antes le había comentado que se fuera de 9 para ayudar con un remate y justo le cae la pelota y concreta por eso lo festejamos, Carlos siempre pone su empeño, su determinación, cuando tiene que agregarse al ataque tiene que definir, contento por el desempeño de los muchachos a pesar de venir bajoneados, él fue uno de los infectados y no bajaron los brazo, me deja tranquilo, no dejo de buscar el empeño de tratar de conseguir el empate”, agregó.

El defensor pudo haber anotado si última diana como felino al estar en la órbita del Toronto FC, único club con reos interés, hasta ahora, por el jugador, aún permanecen las pláticas entre directivas.