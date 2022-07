Herrera acepta abucheos en el Uni: Que digan lo que quieran

Monterrey, Nuevo León. El triunfo de Tigres sobre Xolos dejó inconforme a mucha afición felina, la cual previo y durante el encuentro, hizo acto de queja para el entrenador Miguel Herrera, quien reaccionó a ello.

El experimentado aceptó los abucheos presentados la tarde del domingo en su contra, pidiendo paciencia al público, pues pese a la “escasez” de gol mantiene al equipo en la parte alta de la clasificación.

“Hay equipos que vendrán con la conciencia de que este estadio pesa, de que esta gente pesa, pero pesa a favor del equipo, no que lo abucheen. Reitero, si el equipo no tuviera operancia, si no estuviera llegando que nos digan lo que quieran, díganos todo lo que quieran, pero de verdad el equipo intentó por todos lados”, explicó.

Los regios consiguieron su segundo triunfo consecutivo por la mínima diferencia, algo que no tiene que desesperar tanto a la afición como al mismo ‘Piojo’.

“Está bien, nosotros dijimos que íbamos a hacer varios goles, vamos en la fecha 3, el equipo está bien, ya se solidificó. Llevamos dos partidos donde el rival nos ha pateado dos veces al arco en 180 minutos y el equipo está bien. Al principio era porque nos hacían muchos goles atrás, ahorita que no llevamos muchos goles. hay que entender a la gente, que la gente diga misa, hay que ganar, conseguir los objetivos”, apuntó.

Referente a la lesión de André Pierre-Gignac, el técnico solamente esperará resultados del parte médico, reconociendo un golpe duro que para nada es alentador dentro del vestuario.