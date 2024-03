Héctor Moreno lanza advertencia sobre enfrentar a Messi en Concachampions

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados ya tienen rival en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup y es el Inter de Miami con Lionel Messi incluido, jugador del cual Héctor Moreno advirtió sobre su calidad.

El capitán albiazul ya tiene experiencia en enfrentar al astro argentino tanto en selección como a nivel de clubes, por lo que habrá que estar muy atentos en no darle ninguna oportunidad ni a él ni a sus compañeros en un equipo bien dirigido por Gerardo Martino.

“Lo vemos cada partido, es un jugador que no le puedes dar ningún centímetro de distancia porque en cualquier momento aunque no tenga chance de marcar gol, te marca gol, hay que estar muy atentos, no solamente a él, está Busquets, Jordi, más jugadores que son bien manejados por el “Tata”.

Lo más importante es intentar que no le llegue la pelota, teniendo jugadores con la calidad que mencionaba es complicado, pero el equipo nuestro está capacitado, falta bastante tiempo, esperemos llegar de la mejor manera física todos los jugadores y hacer un gran partido fuera y en casa”, confesó en zona mixta.

Por otro lado, se mostró contento por sellar su boleto en el certamen internacional pero antes del ‘Inter’ tendrán juegos por Liga MX, de los cuales no habrá que desconcentrarse.

“Felices por conseguir un objetivo que teníamos, avanzar de ronda, el equipo lo ha hecho bastante bien los dos partidos ante un gran rival, creo que Cincinnati tiene buenos jugadores, muy bien trabajado, un entrenador que tiene bastante tiempo ahí con ellos, entonces contento por calificar y pensando en lo que viene.

Falta mucho para eso, el enfoque de nuestro equipo vamos partido a partido, vamos bastante bien en la Liga, queremos seguir así, nos toca Atlas, perder ese enfoque sería desconcentrarnos, obviamente está lo que viene, será un partido muy interesante ante un gran rival”, será un partido muy interesante ante un gran rival”, agregó.

La llave está pactada para los días 2 y 9 de abril, serie que cerrará en la Sultana del Norte debido a la mejor cosecha de puntos en cada partido que se avanzaba por parte de los regios.