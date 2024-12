Héctor Moreno, gustoso de poder ganar su primer título de Liga en México

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados están ansiosos por comenzar la serie por el título del Apertura 2024 ante América, pero sin dudas quien más se encuentra en dicho estado es Héctor Moreno.

El zaguero albiazul reconoció tener emociones encontradas por tener la oportunidad de poder por fin alzarse campeón en el país, luego de no hacerlo con Pumas (donde debutó en 2006), previo a su exitosa aventura por Europa del 2008 al 2020.

“Nada me daría más gusto, he luchado, el último juego antes de la aventura en Europa fue un Pumas contra Atlante y 17 años después estoy luchando otra final, imagínate las ganas que tengo de ganar. Por lo mío pero más que nada por el gran equipo que hemos formado”, comentó en el famoso Día de Medios.

Bajo esta misma línea, el defensor reconoció merecimiento al equipo regio de un título, luego de fracasos repetitivos. Además, espera sea el comienzo de una nueva dinastía norteña.

“Este equipo ha sobrepasado y sobrellevado muchas derrotas y fracasos, no hemos cumplido lo propuesto y hoy que estamos tan cerca que no queremos dejarlo escapar, tengo mis deseos, ganas y dónde me toque estar quiero ganar por el club, por lo que han hecho y lo que se ha ido mejorando. Se ha creando esa fortaleza desde abajo en Monterrey que llegar a la final no es casualidad, sino que constantemente se vuelva y regresemos los próximos seis meses hablando de una nueva final. Esperemos que mañana y domingo sea el inicios de una nueva etapa de Rayados porque el esfuerzo directivo y de jugadores se hace para que así sea, quiero que el Club Fútbol Monterrey tenga un título más”, agregó.

Sin polémicas en el arbitraje

En cuanto al rival, las “águilas”, Moreno destacó la calidad del actual bicampeón nacional dentro de una llave donde no piensa en que la polémica arbitral aparecerá, confiando plenamente en el trabajo de Víctor Cáceres en la ida, como el de César Arturo Ramos en la vuelta del fin de semana. “

“America hoy en día es el equipo que mejor sabría jugar este tipo de partidos, tiene dos títulos seguidos y va por un tercero y sería algo histórico para el fútbol mexicano. Sabemos el gran equipo que es y los grandes jugadores que tiene, y lo bien dirigido que está. Lo han demostrado en año y medio continuo, que es algo difícil en nuestra liga, han sido capaces de sobrellevarlo y estar peleando.

No creo. Tampoco el equipo piensa en eso. El árbitro tiene los peores trabajos del mundo porque nunca va a tener contento a todo mundo. Espero que Víctor Cáceres que es mañana y mi paisano César el domingo, tengan un gran día, son gente experimentada que han dirigido este tipo de partidos con esta tensión, entonces no creo que haya problema en ese sentido, sólamente desearles lo mejor como a mis compañeros, todos tenemos derecho a equivocarnos y no tenemos problemas con eso de alguna polémica, todo lo hacen de buena fe, es mi pensamiento y quiero acabar mi carrera creyendo eso”, finalizó.