Héctor Herrera: “Me gustaría volver a compartir con Chicharito y Vela en el Tri”

Chicago (EE.UU.), 19 sep (EFE).- El mexicano Héctor Herrera, centrocampista del Houston Dynamo, aseguró este martes en una entrevista con EFE que le gustaría “volver a compartir en el Tri” con Javier ‘Chicharito’ Hernández y Carlos Vela y destacó que le encantaría jugar como protagonista el Mundial de 2026 en México.

Herrera, exjugador del Atlético Madrid y del Oporto, vive un gran momento de forma en el Dynamo. Houston, donde hay una comunidad de más de un millón de mexicanos, le recibió como su nuevo ídolo y el club se jugará el 27 de septiembre la final de la Copa US Open contra el Inter Miami de Leo Messi, un jugador que el mexicano considera como “el mejor del mundo”.

En una larga conversación con EFE, Herrera cuenta su nueva vida en Houston, su sueño de ser protagonista con México, su seguridad de que ‘Chicharito’ volverá “más fuerte” tras la lesión de cruzado, su amistad con Carlos Vela y Alan Pulido, y sus proyectos de vida, con la idea de ser entrenador en un futuro.

Pregunta: Acaba de regresar de la concentración de México. ¿Qué opina del nuevo proyecto con Jaime Lozano en el banquillo?

Respuesta: Lo que veo, ahora que fui a la concentración, es el ambiente. La gente está con ganas de hacerlo bien, de cambiar el rumbo de los últimos resultados. La gente está contenta con el nuevo entrenador que se quedó. Al ser mexicano, creo que la gente lo quiere bastante. Espero que hagamos las cosas bien y llegar lo mejor posible al Mundial, que es el primer objetivo a fin de cuentas.

P: México será sede del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá. ¿Le gustaría estar allí?

R: Me ilusiona poder llegar a 2026, va a ser un Mundial en casa, y cuando jugamos en Estados Unidos también parecemos locales. Voy viviendo el momento, paso a paso, y, si siento que puedo ayudar, será un orgullo poder estar aquí.

P: ‘Chicharito’ se está recuperando de su lesión de cruzado, pero sueña con el Tri. ¿Le gustaría volver a compartir el vestuario con él?

R: Claro que me gustaría volver a compartir con Chícharo, con Vela, con Pulido en el Tri. Siempre es un orgullo. Vela para mí es uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol mexicano, y el Chícharo es el goleador histórico de la selección mexicana, sin estar durante varios años, y Alan lo está haciendo muy bien en la MLS. Son jugadores que podrían tener una oportunidad.

Chícharo, cuando se recupere, no tengo dudas de que volverá mejor, porque lo conozco, se prepara, se cuida. Sería un orgullo y un placer volver a compartir con él en el Tri.

P: El Dynamo está teniendo una gran temporada. ¿Cómo va la vida en Texas?

R: Muy bien, contento con el momento que estamos viviendo y disfrutando la ciudad. Los primeros meses fueron un poco difíciles, frustrantes un poco para mí al ver que no conseguíamos los resultados. Quedamos en el penúltimo lugar. Este año empezamos la pretemporada, he conocido a mis compañeros, ha llegado gente nueva y el grupo que está unido se nota en la cancha. Lo estamos disfrutando mucho.

Hay muchos mexicanos, mucha gente latina. Para mí es un orgullo representar a México, ser mexicano. Cuando venía con la selección, la gente nos mostraba su cariño y nos hacían sentir como en casa. Hemos conocido mucha gente mexicana que nos brinda su cariño. Estoy muy agradecido con toda esta gente que nos apoya.

P: ¿Cómo se vive desde dentro la llegada de Messi a la MLS?

R: La liga ya tenía un crecimiento importante, pero la llegada de Messi, el mejor jugador del mundo, ha sido un gran giro para la liga. Creo que va a ser el mejor fichaje de la historia de la liga. Messi tiene oportunidad de ganar el Balón de Oro, y lo ganaría un jugador de la MLS. Es muy importante. Creo que la liga tiene que sacar provecho de eso, darle ese crecimiento que tanto quieren.

P: El Dynamo es finalista de Copa US Open contra el Inter Miami y apunta a los ‘playoffs’. ¿Ve a su equipo capacitado para el doblete?

R: Ahora el equipo ha crecido muchísimo, creo que tenemos una gran oportunidad para entrar al playoff y competir a cualquier equipo. Si podemos jugar de local sería muy bueno. Nosotros de local somos uno, y fuera nos cuesta un poco más. Habrá que estar muy preparados.

P: Mantiene un gran nivel de forma. ¿Cómo han cambiado sus métodos de entrenamiento con el paso de los años?

R: La gente me decía ‘después de los treinta vas a empezar a notar más problemas’, y yo no me lo creía, pero la verdad es que después de los treinta necesitas más tiempo para recuperarte. En lo personal, no hago otros deportes fuera del fútbol, me centro más bien en recuperarme.

P: ¿Se ve entrenando en un futuro?

R: Me gustaría ser entrenador, algo relacionado con el fútbol, pero quiero disfrutar de mis últimos años de fútbol, de aquí a los 40 (ríe). Quiero disfrutar, aprender y prepararme para lo que venga después.

