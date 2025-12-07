Hay que mejorar en fase regular, en liguilla los empates nos han sacado: Ricardo Chávez

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados rompieron filas tras la eliminación ante Toluca por la semifinales del Apertura 2025, siendo Ricardo Chávez el encargado de dar la cara a ello.

El lateral albiazul remarcó sentir pena por quedarse en el camino y que habrá que mejorar en la fase regular, pues las últimas dos eliminaciones han sido por la posición en la tabla, curiosamente ambas contra los escarlatas.

“No tengo la capacidad de decirte ahora un por qué. Estamos en un momento complicado porque teníamos la ilusión, estábamos ahí y la posibilidad estaba. Uno de los puntos que tenemos que ver es el torneo regular que ha sido fundamental en las decisiones en la liguilla, ha sido definitorio que los empates nos han sacado y podemos empezar por ahí.

Apenados, sabemos lo que significa para la afición todo esto, la ilusión que teníamos todos nosotros. Es muy pronto para reflexionar y dar conclusiones pero tenemos ese sentimiento de derrota, de enojo, es lo que sentimos”, comentó.

Bajo esta misma línea, el apodado “Ricachá” reconoció el respaldo del grupo a Doménec Torrent, quien durante las últimas horas se reportó haber renunciado al cargo. Asimismo, aclaró la polémica en el entretiempo frente a los diablos.

“Sí claro (respaldo al DT). Nosotros tuvimos una plática se nos dijo de lo que fue el torneo, hicimos reflexión de los resultados, se nos va a avisar la fecha (de regreso). Ustedes hicieron un escándalo mediático por una situación que no tuvo nada que ver, hablamos entre nosotros, habló el míster, sobró tiempo, salimos antes y fue lo único que pasó, no sé de dónde salieron tantas cosas que se dijeron”, añadió.