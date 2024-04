Hay que hacerse responsable: ‘Tano’ Ortíz sobre el caso de Nahuel Guzmán

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados quieren dejar atrás las reacciones post Clásico Regio del pasado fin de semana y para ello Fernando Ortiz puso fin al tema “láser Nahuel Guzmán“, con una contundente declaración.

El técnico argentino, pese a no querer opinar del todo respecto a esto, sí dejó en claro que no está sorprendido por lo ocurrido, además que el autor de los actos deberá hacerse responsable de acuerdo al inminente castigo que tendrá por parte de la Comisión Disciplinaria.

“Es un tema que no me compete (Nahuel Guzmán). No voy a opinar algo que yo no tengo ni la mínima voz para poder opinar. Yo no soy el encargado tampoco. Tendrán que trabajar la gente adecuada y especializada en ese sentido. Yo me enfoco en mi equipo, me preocupa lo que les dije, me despreocupa lo que también les dije.

Es algo que no me voy a meter porque no me corresponde. Entonces, al no corresponderme mi opinión pasa a un costado”.No importa quién lo haya hecho y dónde lo haya hecho, hay que hacerse responsable y tratar de armar y formar una liga más, más bonita, por decir un nombre, pero de mi parte no tengo más nada que decir con respecto a eso”, confesó.

Cabe destacar, que el organismo disciplinario todavía no dicta la sanción ni al arquero ni al técnico de los Tigres, Robert Dante Siboldi, quien junto a Javier Aquino, salieron expulsados al término del cotejo.