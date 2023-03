Hay que dejar trabajar a ‘Chima’: Sancho

Monterrey, Nuevo León. A poco tiempo de haber tomado las tiendas de Tigres, Marco Antonio Ruiz aún no logra convencer a la afición con su manera de dirigir, algo que en el club están al pendiente pero le brindan todo el apoyo incondicional.

En palabras de Antonio Sancho, Director Deportivo de la institución, el técnico auriazul cuenta con toda la ayuda y comprender la gran carga de trabajo, además de e te ser los abucheos ocasionados el fin de semana anterior tras la derrota con Chivas.

“Chima lleva dos semanas y en ese tiempo van cuatro juegos, hay que dejar trabajar a la gente, ha sido un torneo intenso y con cambios que nadie esperaba, es gente de casa y se ha ido preparando y hay que dejarlo trabajar, apenas lleva dos semanas y las semanas que vienen están cargadas de partidos. Vamos a esperar y estamos para pelear en los dos torneos, hoy está Chima y todo el apoyo para él.

Si son injustos o no (abucheos) a final de cuentas queremos ganar todos los partidos, es el primer juego que perdemos, nos hubiera gustado ganarlo, era en casa y no fue así, no pudimos y ahora hay que trabajar para darle vuelta en un partido contra Necaxa de visita,

entiendo que la gente haya salido molesta”, confesó el dirigente.

Asimismo, el directivo reconoció que aún no existen pláticas con el representante de Rafael Carioca para aclarar una renovación.

“¿Para qué entramos en especulaciones? Mejor cuando se de la plática lo sabrán, pero ahorita no ha habido nada. Todavía no hemos platicado con él, vino para ver cuál es su situación, por eso está aquí el representante y nos juntaremos, no hay nada aún. Por eso vino a platicar, ver cuál es la intención de las partes pero mientras no se se la plática no podremos saber”, agregó.

El manager del brasileño está en tierras regias desde el sábado anterior, en busca de extender el vínculo de su jugador con los felinos, mismo que actualmente vence en el mes de junio.