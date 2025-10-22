Haro: Jugar en Miami “era bueno para proyectar LaLiga en el mercado americano”

Sevilla, 22 oct (EFE).- El presidente del Betis, Ángel Haro, considera que “ha faltado cariño en la comunicación para tener implicados a todo el mundo del fútbol” en el intento de LaLiga por jugar el Villarreal-Barcelona en Miami, una medida beneficiosa “para proyectar la marca en un mercado interesante como el americano”.

Haro cree, según ha declarado este miércoles antes volar a Bélgica, donde el Betis juega mañana un partido de la Liga Europa ante el Genk, “que dos equipos implicados son los que tendrán más elementos de juicio para valorar” la suspensión de ese encuentro, pero reiteró que “la Liga buscaba algo bueno”.

Por ello, el dirigente bético insistió en que “otra cosa es que se haya podido explicar mejor o que no haya gustado a distintas entidades”, pero insistió en que “para nada” jugar un partido en Estados Unidos hubiese supuesto “adulterar la competición” porque, al contrato, considera que “el fútbol español debe abrirse a nuevas iniciativas”.

“Estamos queriendo competir cada vez más con la Premier y por tanto hay que ser imaginativo. Si esto se da, debe hacerse de una manera abierta para que todos nos podamos implicar”, añadió Haro, si bien advirtió que el Betis se sumaría “por supuesto, no en un partido como local: tenemos una afición importante a la que respetar. Si se planteara, hablaríamos abiertamente”, dijo.

Ángel Haro elogió, por otro lado, la “plantilla muy, muy amplia y de mucha calidad” que ha confeccionado esta temporada el club verdiblanco, ya que “si uno mira el banquillo en cualquiera de los partidos, ve elementos que son casi titulares” y ello abre unas expectativas que “deben refrendarse en el campo”.

El mandatario bético dijo estar “ante un buen Betis” pero recordó que “en otras etapas, alguna muy reciente, ha habido buenas plantillas” que han ganado la Copa del Rey, un logro mayor porque “los títulos son lo que le dan la alegría al fútbol, y ojalá que este Betis dé títulos”, “pero es muy pronto, con lo cual hay que tener los pies en el suelo y ser optimista, pero también humilde”.

