Haraganes vencen a Nasa en duelo de poder a poder

El Deportivo Haraganes selló su boleto a la gran fiesta, instalándose en la antesala del título tras vencer 2-1 al aguerrido conjunto de Nasa, en un encuentro que tuvo de todo: goles, intensidad y un cierre polémico en la cancha de la 18 de Octubre.

El partido cumplió con las expectativas de una semifinal de alto calibre. Frente a frente estaban dos escuadras de gran calidad: los experimentados Haraganes contra un Nasa que, llegando como campeones de la Segunda División, buscaban dar la campanada en el máximo circuito. El ambiente en la “18” fue inmejorable, con una afición dividida que no dejó de alentar ni un minuto.

Golpe y respuesta El encuentro arrancó a tambor batiente. Apenas se acomodaban los equipos cuando Danilo Reyes apareció para sacudir las redes y poner en ventaja a Haraganes, sorprendiendo a la zaga rival. Sin embargo, Nasa demostró por qué viene de ser campeón; no bajaron los brazos y, antes de que el árbitro silbara el final del primer tiempo, Ernesto Contreras encontró el espacio para marcar el 1-1, mandando el juego al descanso con los cartones igualados.

Rojas define, la polémica sentencia Para el complemento, la tensión se palpaba en el aire. Fue entonces cuando apareció la figura de Fernando Rojas. En una jugada de letal ofensiva, Rojas se tuvo fe y sacó un “zapatazo” desde fuera del área que dejó sin oportunidad al arquero, decretando el 2-1 que a la postre sería definitivo.

El cierre del partido estuvo envuelto en drama. En los minutos finales, se presentó la jugada más discutida de la tarde: un potente disparo que visiblemente meció las redes en el ángulo superior izquierdo desató el grito de gol en la banca de Nasa. No obstante, en una decisión que encendió la polémica, el árbitro central juzgó que el balón había pasado por fuera, anulando la acción y confirmando el triunfo de Haraganes.

Con este resultado, Deportivo Haraganes se mete a la Final de la Liga Popular, listo para pelear por el campeonato, mientras que Nasa se despide con la cara en alto tras un gran torneo.