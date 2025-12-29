Haraganes vence a Lucvan y es Campeón de Campeones

Por Regio Deporte

ESCOBEDO, N.L. – Simplemente los mejores. Los Haraganes confirmaron su hegemonía en la Liga Popular Escobedo al vencer 1-0 al Deportivo Lucvan en una final reñida, llevándose el título de los playoffs y consagrándose como Campeón de Campeones tras haber liderado también la temporada regular.

La Unidad Deportiva La Isla lució un lleno espectacular con una afición entregada. El duelo fue digno de la Primera División: intenso, de calidad y con defensas que impusieron su ley durante una primera mitad que terminó sin goles.

El gol del título Fue hasta el complemento cuando la paridad se rompió. Paco Rojas se vistió de héroe al conseguir la solitaria anotación que valió el campeonato. Lucvan intentó reaccionar, pero Haraganes manejó el partido para asegurar el “doblete” de la temporada.

Al finalizar, Carlos Medina, presidente de la liga, acompañado por Luis Garza, secretario particular del alcalde Andrés Mijes, entregaron los trofeos monumentales a los indiscutibles reyes de la liga.