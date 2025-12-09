Haraganes se perfila al título

El Deportivo Haraganes hizo valer los pronósticos y reafirmó por qué fueron los superlíderes de la fase regular, imponiéndose con un contundente 4-0 sobre Bayer 49 para sellar su boleto a las semifinales en Escobedo.

Fue un duelo emotivo de principio a fin. Aunque el marcador sugiere una victoria sencilla, la realidad en la cancha fue distinta: Bayer 49 vendió cara la derrota, plantando cara y generando peligro en el arco rival, aunque les faltó la puntería final.

El invitado de honor se hizo esperar. El cero se mantuvo durante los primeros 28 minutos, hasta que apareció la figura de Eduardo Reyna, quien le puso el cascabel al gato abriendo el marcador y, minutos después, repitió la dosis para mandar a su equipo al descanso con un cómodo 2-0.

En el complemento, Bayer salió decidido a descontar, pero Haraganes aprovechó los espacios y el desconcierto rival. Fernando Rojas y Jonhatan Martínez se encargaron de firmar la sentencia, decretando la goleada y asegurando el pase a la siguiente ronda.