Haraganes llegan fuerte

Importante victoria obtiene los del Deportivo Haraganes, al vencer por claro 6-1 a las Águilas, con lo que demuestran su deseo de poder ser parte de los ocho grandes.

Jesús “Derek” González se convirtió en todo un peligro para la retaguardia de los rivales, al destaparse con una tercia de anotaciones y colocarse entre los mejores rompe redes del nuevo torneo.

Los otros tres tantos fueron repartidos entre Brandon Hernández, Mario Mejía y Jesús Sepúlveda, con uno cada cual y de esta manera asegurar la victoria y los tres puntos en disputa, que lo coloca en los primeros lugares.

Y están más que dispuestos a salir con todo ante cualquier rival y conseguir pronto el primer objetivo, que es alcanzar uno de los boletos, para ser parte de los ocho grandes y disputar el título de campeón de campeones… calidad y entusiasmo lo tienen, por lo que no hay que perderles la huella.