Hacen historia sordolímpicos de Nuevo León

Una participación histórica realizaron los deportistas con discapacidad auditiva de Nuevo León, Jorge Manuel Martínez de karate y Brenda Sánchez de taekwondo en los Juegos Sordolímpicos celebrados en Caxias Do Sul, Brasil.

Martínez y Sánchez son los primeros exponentes del estado que consiguieron su clasificación para competir en uno de los tres programas internacionales mundialmente reconocidos como son, los Sordolímpicos, los Juegos Paralímpicos y las Olimpiadas Especiales.

Para ambos deportistas nuevoleoneses fue su primera experiencia como atletas de Alto Rendimiento, ya que no se tenía antecedente de alguna participación del programa de sordos en eventos internacionales; se había competido en eventos estatales, y nacionales por ello el mérito conseguido por Martínez quien lleva practicando 22 años el karate y de Sánchez quien destacó en el taekwondo al conseguir en Brasil, el séptimo lugar en la competencia de poomsae (formas) individual con una calificación de 5.29 puntos.

“Cuando me subí al avión y llegue a Brasil y vi a tantos competidores de alto nivel, yo dije no importa yo puedo, fuerte, debo de ser fuerte”, señaló Jorge Manuel Martínez apoyado con la interprete Zuemy González, del departamento del lenguaje de señas de la Universidad Tecnológica (UT).

Mencionó que para lograr su lugar en el seleccionado mexicano acudió a tres concentraciones al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) de CONADE, en las que se preparo intensamente bajo la instrucción de los entrenadores nacionales.

En los Juegos Sordolímpicos de Brasil 2022 efectuados del 1 al 15 de mayo, Martínez que es de la división de menos 54 kilogramos peleó en la categoría de menos 75 kilos, por no haber competidores de su peso, debutando con dos derrotas ante representantes de Argelia y Grecia.

“El karate es muy difícil, pero no importa, el karate es un deporte donde se necesita estar fuerte, yo la verdad que soy de baja estatura pero me gusta, yo sigo adelante, sigo practicando para estar fuerte, aunque yo perdí, voy a seguir practicando”, destacó el deportista de 31 años de edad.

Agregó “El ir a Brasil, el participar en estos juegos, el ver tantas personas ahí reunidas sordos, y el que yo estuviera ahí, me sentí en otro nivel, me sentí muy orgulloso porque mi familia me ha apoyado, mis amigos y eso me hace sentir muy orgulloso, y que México se sienta orgulloso de mi porque lo represento”.

Después de su participación en el evento de Caxias, el siguiente reto que afrontará el karateca con discapacidad será un torneo en Portugal.

“Me voy a preparar más y más, voy a trabajar muchísimo y después en tres años voy a Japón a un torneo a conocer más sordos”, mencionó con amplia sonrisa.

Jorge Manuel Martínez realiza sus entrenamientos en la Unidad Deportiva El Mezquital en Apodaca bajo la instrucción del entrenador Rolando Quiroz, ya que su aspiración es conquistar medallas de oro para México.

“Mi objetivo siempre, siempre y es mi sueño, ganar oro, muchas medallas de oro para México, para que vean que los sordos podemos competir igual que las personas que escuchan; yo quiero que la comunidad sorda me vea y se sienta orgullosa de mi y del deporte del karate, que hay diferentes deportes en los que pueden participar, a las personas ciegas, con discapacidad motriz, todas pueden participar en algún deporte y eso les va ayudar mucho, van aprender mucho, y se van a sentir muy orgullosos , enfatizó.

Martínez, agradeció al INDE Nuevo León, a la CONADE, a la Federación Mexicana de Deportes Para Sordos, A.C. y a la Asociación Estatal de Deportes Para Sordos que preside José Moncada, por los apoyos otorgados que hicieron posible su participación en la competencia de Brasil.