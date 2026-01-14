Habrá ‘Serie Documental’ de Andre Agassi

*De los mejores tenistas en la historia.

Una de las figuras más influyentes en la historia del tenis, el estadounidense Andre Agassi, volverá a acaparar los reflectores, aunque ahora fuera de las canchas. Apple TV anunció la producción de una serie documental que abordará la vida y trayectoria del ex número uno del mundo.

A través de un comunicado difundido este martes, la plataforma informó que, 16 años después del lanzamiento de su reconocida autobiografía Open: Memories —considerada una de las obras deportivas más relevantes de la literatura estadounidense—, se llevará a la pantalla una docuserie de varios episodios centrada en la extraordinaria carrera de Agassi.

Según detalló Apple TV, la producción relatará “una historia intensa, profunda e inspiradora” sobre uno de los grandes íconos del tenis mundial, explorando tanto sus éxitos como los momentos más complejos de su vida personal y profesional.

El proyecto estará bajo la dirección de Chris Smith, cineasta galardonado con un premio Emmy, y será producido por la compañía Smith’s Library Films. Además, Stacy Smith y Justin Gimelstob participarán como productores ejecutivos.

Por ahora, no se ha revelado la fecha de estreno de la serie, aunque se anticipa que incluirá pasajes clave de la infancia de Agassi, marcada por la fuerte influencia de su padre, Mike Agassi, quien lo impulsó desde muy temprana edad en el tenis, así como su ingreso a la Academia de Nick Bollettieri en Florida cuando tenía apenas 13 años.

Andre Agassi es recordado como una de las máximas estrellas del tenis en la década de los noventa y alcanzó la cima del ranking mundial en 1995. A lo largo de su carrera profesional conquistó ocho títulos de Grand Slam: cuatro Abiertos de Australia (1995, 2000, 2001 y 2003), Roland Garros en 1999, dos US Open (1994 y 1999) y Wimbledon en 1992, consolidándose como una leyenda del deporte blanco.