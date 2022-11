Habrá cambios en la ofensiva de la Selección Mexicana

Este miércoles, la Selección Mexicana se jugará la vida ante Arabia Saudita, el último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, y en el que deberán marcar goles, para poder pensar en acceder a la siguiente fase de la justa mundialista.

El técnico del Tricolor, Gerardo Martino, hizo cambios poco habituales para el duelo contra Argentina, que a la postre terminó con una derrota para México 2 por 0. En ese encuentro, el ‘Tata’ no alineó a ningún centro delantero, pues apostó por Alexis Vega e Hirving Lozano, para que su velocidad fuera suficiente contra la defensa argentina.

Para el duelo ante los árabes, se espera que regrese al once inicial uno de los centro delanteros que tiene el combinado azteca: Raúl Jiménez, Henry Martín o Rogelio Funes Mori. Lo que Martino aseguró, es que no improvisará, pues dijo que aunque quizá no se haya visto cierta alineación en un duelo oficial o amistoso, sí se ha entrenado, por lo que los jugadores sabrán qué hacer.

El partido será este miércoles en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.