Guzmán desconoce interés del Boca Juniors por él

Monterrey, Nuevo León. El nombre de Nahuel Guzmán nuevamente rondó por los pasillos del club Boca Juniors, esto en un intento por buscar a otro arquero tras la salida de Agustín Rossi el próximo año.

Sin embargo, los rumores que ponían al “Patón” en el cuadro xeneize fueron desmentidos por él mismo, quien está enfocado a más no poder con Tigres, aunque agradeció a Juan Román Riquelme y compañía por tenerlo en cuenta entre sus opciones.

“Nada, sí escuché o leí algo en redes, no estoy al tanto de nada, no sé si hubo una mención oficial o no, agradezco que todavía haya cierto reconocimiento para con mi trabajo, es lo que trato de hacer, trabajo para seguir estando en la élite o entre los mejores y de alguna manera estar haciendo las cosas bien colectivamente me da la posibilidad de estar ahí entre los mejores.

Desconozco si hay algo real o confirmado o cierto, estoy 100 por ciento enfocado en el trabajo con Tigres seguir siendo protagonista y todo lo que ya tiene el casete, creo que Tigres se merece es respeto y compromiso de mi parte, así que estoy enfocado en lo que estoy haciendo acá”, comentó.

Cabe destacar, que desde el pasado 29 de julio Guzmán fue tenido entre la baraja de posibilidades para el arco de Boca, siendo el segundo intento tras el cometido del 2018, ambos sin éxito.