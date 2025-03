Guido prioriza el resultado por sobre su homenaje

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres siguen imparables bajo el mando de Guido Pizarro, quien salió airoso más por el 3-0 ante Santos, por sobre su merecido homenaje previo.

El argentino solo tuvo palabras de agradecimiento pero su objetivo es ir inculcando su idea de una estructura fuerte y control de partido, la cual cada vez se va notando.

“Contento y agradecido con la institución y la gente por el homenaje, estaba mi familia, mi madre, contento y agradecido pero contento por cómo jugó el equipo, los chicos crecen cada vez en el juego, se están divirtiendo que es lo importante. Queda mucho trabajo por hacer y vamos por el buen camino. Todo el cariño que me brindan, agradecimiento profundo, me llena de compromiso de entregarle lo mejor de uno y hacer que la gente se sienta identificado, lo máximo que podemos hacer es la mejora continúa y que la gente esté contenta, también contento e ilusionado cuando los veo jugar, también me emociono con ellos.

Desde el primer día les fui claro con la idea con la intención, se va a ir progresando con el tiempo pero lo importante es volver a una estructura fuerte desde el juego y control de partido porque conocí a todos mis compañeros y tienen la esencia del equipo, después iremos creciendo, muy agradecido por como entrenan y se entregan, ahora a descansar y seguir mejorando”, comento post partido.

Por otro lado, el “Conde” habló sobre los elementos con poca actividad, los cuales tendrás oportunidad en la fecha FIFA para mostrarse.

“Entrenarlos a la par y que mejoren mucho individual y tácticamente en la comprensión, tengo la suerte de un grupo que entrena muerte y soy una afortunado de tener algo así, en el partido de la fecha fifa seguramente utilizaré a mucho a los que no han tenido minutos para que demuestren y me den esa información para lo que resta del torneo, pero eso, la competencia interna está y seguramente será de quién responda mejor o entienda mejor la idea”, agregó.

Los regios jugarán contra Pumas en Austin, Texas, en juego de preparación por parón de FIFA.