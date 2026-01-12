Guido Pizarro quiere ver a Marcelo Flores en el Mundial con Canadá 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres salieron avantes en su visita ante Atlético de San Luis, gracias al doblete de Marcelo Flores, elemento quien salió alabado por Guido Pizarro.

El técnico argentino reconoció que el juvenil será parte importante en el primer equipo felino durante este certamen, pues su objetivo como entrenador es verlo en el próximo Mundial con la Selección de Canadá.

“Respecto a Marcelo, hizo un gran partido tiene mucha decisión, en este semestre dará un paso importante dentro del equipo y ojalá lo podamos ayudar para que él este en la lista de Canadá. Trabaja para eso, trabaja día a día y ojalá lo podamos seguir aprovechando”, comentó.

Cabe destacar, que el méxico-canadiense recibió su segunda convocatoria con la “Hoja de Maple” para la fecha FIFA de enero dentro de dos semanas, siendo la recién actuación una buena oportunidad para ganarse un puesto de cara a la justa mundialista.

Bajo la misma línea, el “Conde” valoró el triunfo todavía más, al haber salido con cuadro en su mayoría suplente.

“Como todo inicio de torneo y pocos días, no hubo fluidez de juego, creo que combinado a una asociaciones que no estaban acostumbradas a jugar. En el segundo tiempo estuvimos mejor, entendimos un poco lo que requería pero me quedo con lo desmepñado con los chicos que no lo venían haciendo, lo hicieron muy bien, entendieron y vamos a necesitar de todos este semestre. Valorar la victoria y a pensar en el próximo partido”, añadió.

Se trabaja en fichajes

Por último, el experimentado dejó en claro que se trabaja para poder fichar en este semestre ante la caída del pase de Jhon Solís.

“Estamos trabajando junto con la directiva para reforzar el equipo. Hay varias posiciones y varios jugasores que se están trabajando, ojalá pronto podamos concretarlos”, dijo.

El colombiano eligió la propuesta del Birmingham de la Tercera División en Inglaterra, firmando hasta el 2028, dejando a los felinos con la opción de Richard Sánchez y Leonel Pérez, ambos en sondeos pero son nada confirmado aún.