Guido Pizarro, presente y futuro con Tigres: Gerardo Torrado

Monterrey, Nuevo León. El proyecto de Guido Pizarro con Tigres está firme para mucho tiempo, así lo confirmó Gerardo Torrado.

El vicepresidente deportivo felino, remarcó que el presente y futuro del banquillo felino es con el apodado “Conde”, de quien le agrada su sistema de juego implementado actualmente.

“Hoy el presente y futuro es Guido en este momento. Tenemos que darle tiempo para que acabe de madurar su proyecto, convencidos que con su trabajo vamos a lograr buenos objetivos con él. Me parece que tiene un sistema e idea de juego que le gusta tener la pelota.

Nos gusta tener la pelota y ser protagonistas en todo momento y si vemos los partidos la posesión siempre es nuestra y claramente los rivales te enlazan a analizar y ver cuáles son tus puntos fuertes. A través de eso, él analiza bien a los rivales y entiende cuáles son las debilidades para que en el dia del partido podamos aprovechar y sacar los resultados”, comentó.

Bajo esta misma línea, el directivo habló del fichaje de Ángel Correa y la mejoría en defensa del grupo, esperando que al final todo se conecte y los lleve por buen camino.

“Son momentos del fútbol. Hoy el equipo defensivamente muy sólido y hay que mencionar que muchas veces defensivas ganan campeonatos pero conscientes que tenemos que seguir trabajando y mejorando muchas coaas para cumplir nuestro principal objetivo, que es calificar dentro de los primeros 4 lugares.

Hoy estamos sextos y queda muchísimo torneo por delante. Ángel ha sido un gran fichaje. Es un campeón del mundo, fichaje triple A y está haciendo un gran trabajo. Que se pueda potenciar más el trabajo de Ángel y todos los jugadores lo acompañan para que pueda seguir como lo hace ahora”, añadió.

Gignac ¿directivo?

Por último, el famoso “Borrego” dejó entrever que el destino de André Pierre-Gignac pasando su retiro sería como directivo, esto ante los inminente rumores que colocan al galo “de pantalón largo”.

“André es una leyenda del club y tiene muchísima calidad. Es un gran profesional. Él sabe que siempre tendrá un lugar aquí en este equipo, es su casa y siempre tendrá un espacio aquí”, dijo.