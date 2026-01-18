Guido Pizarro exige refuerzos de jerarquía en Tigres 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres siguen en la búsqueda de refuerzo para el Clausura 2026 y Guido Pizarro mostró su postura hacia la situación.

El técnico felino dejó en claro que busca fichajes de jerarquía y a la de ya, pues el certamen ya empezó y las prioridades a buscar se les dijo con tiempo hacia la directiva.

“La gente que viene tiene que ser de jerarquía. Hay gente que está encargada en en terminar de cerrar los refuerzos y las necesidades del equipo ya están claras hace tiempo. Ojalá que se puedan concretar lo más pronto para que puedan ayudar a la base que está acá, y trabajar todos juntos que que ya comenzó el torneo y ahora tenemos días para prepararnos.

Trabajamos en conjunto, no hay presión (por fichar). Sabemos las necesidades que tiene el plantel, estamos trabajando todo para lograrlo. Nos queda el cupo extranjero, también la lesión de Marco nos abre una posibilidad también de de tener otro jugador ahí”, comentó.

Cabe destacar, que nombres como el de Jhon Solís y Richard Sánchez, se alejaron de toda posibilidad de reforzar a los universitarios por temas de negociación, siendo el colombiano el que más cercano estaba a llegar pero Birmingham inglés les ganó la partida a los norteños.

De momento los regios están cerca de sumar una incorporación directa de la Liga de Ascenso, se trata de Francisco Reyes del Atlante, quien en voz de Pizarro todavía no está cerrado aunque vendría en calidad de préstamo por seis meses.

“Es uno de los nombres que estamos viendo, todavía no está confirmado, como tanto él como otros jugadores son los que lo estamos analizando”, añadió.

Se responsabiliza ante abucheos de la afición

Por último, el experimentado aceptó la culpa de la inconformidad de la afición hacia algunos jugadores, pues para el “Conde” es su deber explotar a los futbolistas, cosa que no está ocurriendo.

“El equipo está muy consciente de los objetivos que tiene y, sinceramente, estamos muy agradecidos, todos están muy agradecidos por el apoyo y saben la importancia que tiene la conexión con la gente. Nosotros trabajamos para que ellos se sientan identificados.

El responsable soy yo, de invitarlos a la mejor versión, y el responsable soy yo, así que ojalá que los pueda acercar a esa mejor versión, que la gente esté tranquila, y yo estoy muy tranquilo y muy confiado en mi equipo, y sé que cuál es el camino para para que el equipo siga compitiendo”, finalizó.