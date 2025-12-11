Guido Pizarro admite admiración por Antonio Mohamed 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres afilaron garras de cara a la serie por el título ante Toluca, rival del cual tendrán a un “viejo lobo de mar” como lo es Antonio Mohamed.

El famoso “Turco” se ha ganado el respeto de un “novato” en el gremio como lo es Guido Pizarro, quien admitió su admiración total por el ya cuatro veces campeón en los banquillos de la Liga MX.

“Admiración, ha tenido un recorrido muy importante en la Liga. Toda su trayectoria habla por sí sola. Lo aprecio a nivel personal, hemos compartido momentos fueras de cámaras y al final tiene el reconocimiento de todo el país por todo lo que ha hecho en todos los equipos que ha tenido”, comentó.

Cabe destacar, que el “Conde” ya perdió una final frente a Mohamed, esto en el Apertura 2014 cuando el ex Huracán traía al América; derrotando 3-1 en el global a los felinos aquella vez dirigidos por Ricardo Ferretti.

Por otro lado, Pizarro tiene confianza plena en su plantilla para sacar una buena ventaja en el primer capítulo en la llave por el campeonato contra los escarlatas.

“Si, confío plenamente en el plantel que tengo, sé que tengo jugadores con experiencia, en lo futbolístico tenderemos que hacer las cosas muy bien, confío en el nivel futbolístico y la experiencia, son finales de mucha emoción, hay que tener estabilidad táctica y emocional para encontrar la mejor versión, confío en mi plantel”, añadió.

Los regios no han perdido como locales en una llave de liguilla ante los diablos (2 triunfos y 2 empates) estadística que harán valer este próximo jueves en búsqueda de alzar el noveno título.

8