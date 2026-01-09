Guido Pizarro aclara salida de Javier Aquino de Tigres

Monterrey, Nuevo León. La polémica salida de Javier Aquino con Tigres, finalmente fue aclarada bajo la versión de Guido Pizarro.

El estratega felino remarcó haber tenido su charla con el ex lateral auriazul, a auien se le dijo que la prioridad siempre fue su reemplazo, el cual aún no lo han fichado.

“El tema de Javi es un tema sensible y para aclarar, lo respeto a él su sentir. Lo comprendo. En lo personal fui claro con él cuando vino a hablar. Que la prioridad no era él sino el refuerzo que estamos trabajando para traer, a partir de ahi, entiendo.

Lo más importante es la construcción del equipo, de que siempre tiene que ir a buscar Tigres ir por mas. En mi caso siempre lo he dicho que, Tigres está por encima de cualquier vínculo personal y ver lo mejor por el equipo. Entiendo y empatizo, sabe que lo respeto muchísimo y fui claro con el cuando me tocó hablar pero entiendo que lo mejor para Tigres es mirar para el futuro”, comentó.

Bajo esta misma línea, el “Conde” habló sobre las salidas del plantel, mismas que eran necesarias y que le servirá para darle cabida a los más jóvenes o sin minutos.

“Respecto a las salidas, en su mayoría fueron jugadores que no tenían mucha actividad. Fuimos coherentes con ellos y también entendimos que eran oportunidades para que siguieran desarrollándose. Acá estaban relegados, sin minutos y a veces sin participar en la práctica de fútbol. Lo mejor para todos era que buscaran continuidad en otro club.

El inicio del torneo es importante. En la primera fecha trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Será una oportunidad para chicos que el semestre pasado no tuvieron tanta actividad. Mi compromiso es que tengan más minutos y que sigan desarrollándose. Parra, Chicha, Marce están siempre, y Meone ya está sumando con nosotros. Mi vocación es sumar la mayor cantidad de jóvenes al plantel profesional, pensando en el Tigres de hoy y en el de mañana”, añadió.

Asimismo, Pizarro explicó el permiso vacacional largo que tuvo Ángel Correa. Cabe destacar, que el campeón del mundo arribará este jueves por la noche a la Sultana del Norte, reincorporándose hasta el viernes y con pocas posibilidades de jugar ante Atlético de San Luis.

“Ángel Correa llega esta noche a la ciudad. Venía del Mundial de Clubes sin descanso y por eso le di una planificación especial. Me ocupa que llegue bien al final de la temporada, con más descanso y mejores condiciones físicas”, dijo.

Descarta a Merentiel

El experimentado culminó la charla, descartando por completo el rumor de Miguel Merentiel hacia el club regio, al no ser lo que buscan, pese a la calidad de jugador que es.

“Sobre Merentiel, mi opinión es clara: es un gran jugador. No.es por ahí. Sinceramente no voy a dar vueltas, estamos buscando desde otro lugar, pero es un grandísimo jugador”, finalizó.