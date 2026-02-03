Guido Pizarro a la espera del fichaje de Rodrigo Aguirre con Tigres 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están listos para afrontar una nueva edición de la Concacaf Champions Cup, sin embargo, el tema de refuerzos sigue latente.

Con el nombre de Rodrigo Aguirre como el favorito a reforzar la plantilla regia, el técnico Guido Pizarro aclaró la situación, estando a la espera de que se resolucionen las cosas.

“Sí, estamos a la espera de eso (Rodrigo Aguirre), somos muy conscientes y hemos trabajado a nivel institución muy bien en en buscar los refuerzos indicados o las soluciones indicadas que nos vengan a potenciar, y estamos a la espera, hemos trabajado muy bien en ese aspecto, en búsqueda de algo que nos dé más más puntualmente, más jerarquía o potencie lo que ya tenemos”, comentó.

Fuentes cercanas confirmaron que el arribo del uruguayo ya está pactado en venta definitiva, no obstante, primero deberán los auriazules solucionar los hechos con Nicolás Ibáñez, quien será el sacrificado a dejar ese cupo de extranjero hacia el “Búfalo”. El apodado “Tanque” se encuentra con un malestar que lo tiene en duda de realizar el viaje hacia Canadá. Por otro lado, el experimentado se mostró contento de ya tener afianzado a César Araújo como segundo fichaje del semestre.

“Con respecto a lo de Nico (Ibáñez), hoy vino con malestar, veremos cómo cómo se seguirá asistiendo, a ver si puede viajar o no. Con respecto a César (Araújo), sí, lo estábamos esperando, es un jugador que que veníamos analizando hace tiempo, que es una alegría que lo podamos contar con él, como ya saben, a mí me gusta mucho que nos pueda dar variante en varias posiciones, en varios sistemas, así que es un chico joven, es una proyección del club a corto, mediano y largo plazo”, añadió.

Cabe destacar, que el ariete posee tres ofertas por sus servicios, una de la Liga MX y dos más de la MLS. En cuanto al mediocampista charrúa, llegará este lunes por la noche para sumarse al equipo felino.

Que el clima no afecte

El “Conde” finalizó hablando del duelo ante el Forge FC, el cual tendrá sus complicaciones más que nada por su duro clima frío, siendo de -17 grados lo estimado a presenciar.

“El rival, sí, ya lo tenemos analizado, hoy ya vimos imágenes a nivel grupal de lo que vamos a enfrentar mañana, y seguramente mañana profundizaremos más, pero consciente también con el condicionamiento del clima, pero consciente de que nada nos tiene que afectar para hacer lo que tenemos que hacer, concentrarnos en el juego y hacer lo mejor para para ganar el partido”, concluyó.