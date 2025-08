Guido Pizarro, a favor de la Leagues Cup 

Monterrey, Nuevo. Los Tigres alistan todo para su última partido de fase regular en la Leagues Cup, certamen el cual es del agrado en Guido Pizarro.

El entrenador felino, caso contrario a sus colegas Antonio Mohamed y Doménec Torrent, destacó el apoyo que brinda la competencia a ambas ligas; no obstante, ve exagerado sancionar cuando se crítica el torneo.

“En lo personal, a mí me gusta venir a jugar estas competiciones. Pienso que ayuda mucho a las dos ligas. Y creo que para nosotros, venir y viajar es más trayecto, pero en lo personal, a mí me gusta. Tengo mucho respeto por lo que dijo (Domenec) Torrent y por lo que dijo el Turco (Mohamed). No me parece que uno diga algo y pueda ser sancionado; me parece algo demasiado exagerado.

Pero a mí, en lo personal, me gusta, me gusta mucho. Creo que, salvo el otro día el episodio que tuvimos nosotros con el tema del avión, está todo preparado para que se pueda desarrollar la competición: hoteles, traslados. Yo pienso que es una competición donde, más allá de que nosotros nos trasladamos a otro país, tenemos todas las comodidades y todo lo necesario para poder jugar. Y, a mí, en lo personal, me gusta”, confesó.

Bajo esta misma línea, el sudamericano reconoció no estar confiado de cara al próximo cotejo ante el LAFC, pues el formato no te da para especular siquiera habiendo ganado los primeros dos encuentros.

“Es un equipo que lo tenemos bastante visto. Creo que tiene jugadores de mucha jerarquía, que hacen mucha diferencia. En lo personal pienso que no está nada definido. Creo que este formato no te permite especular con nada. Sería un error empezar a especular con el empate o con los penales o punto extra.

De nuestra parte, tenemos en mente salir a ganar, tratar de seguir en el camino que venimos haciendo y, a partir de ahí, lograr la mayor cantidad de puntos. Después, seguramente, cuando termine el juego, veremos en qué posición estamos, la cantidad de puntos que hemos logrado. Pero, en lo personal, sería un error pensar en especular o empezar a ver todas esas situaciones. Mañana tenemos que salir a ganar cada partido”, agregó.

Habría otro fichaje

El apodado “Conde”, se mostró feliz por la incorporación de Marco Farfán, detallando tener planes de otro refuerzo a sumar al plantel y en caso de que no llegue, está contento con lo que posee en plantilla.

“Marco todavía no está habilitado, lo que tengo entendido hasta ahora. Muy contento de que haya llegado. Ya la negociación llevaba bastantes días y lo estábamos esperando hace tiempo. Es un jugador que viene a sumar, mexicano, joven, es un gran proyecto como jugador para el club y tiene unas condiciones, una característica que es lo que estábamos buscando; viene a sumar, seguramente nos dará variantes en el campo, poder utilizar varios sistemas sin tener que cambiar, y estamos muy contentos de sumarlo.

Y con respecto al cupo, hay posibilidad de traer otro jugador, como siempre digo, siempre y cuando sea para sumar, que sea para un proyecto pensando a corto, mediano y largo plazo. No es traer por traer, y si no, estoy muy contento con el plantel que tengo”, culminó.