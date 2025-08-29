Guardiola, sobre la convocatoria de Rodri: “Si está sano, tiene mi apoyo”

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, confirmó que no ha hablado con Luis de la Fuente, seleccionador de España, sobre la convocatoria de Rodrigo Hernández, pero aseguró que si un jugador está sano siempre tendrá su apoyo para ir con el equipo nacional.

Rodri, que se perdió casi toda la temporada pasada por una lesión de rodilla, sufrió una recaída durante el Mundial de Clubes y aún no ha podido establecerse como titular indiscutible en el inicio de campaña del City, jugando apenas unos pocos minutos.

Pese a esto, Rodri ha sido convocado por España para los dos primeros partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, contra Bulgaria y Turquía, ambos de visitante.



“No he hablado con el entrenador de España, pero Rodri se siente mejor y necesita minutos. Creo que hablaron entre ellos y decidieron llevarle. Si un jugador está sano, siempre tendrá mi apoyo para ir con su selección”, afirmó Guardiola este viernes en rueda de prensa.

El City ha notado la ausencia de Rodri en estas dos primeras jornadas de Premier, no tanto en la victoria ante el débil Wolverhampton Wanderers, pero sí en la derrota contra el Tottenham Hotspur de la semana pasada. EFE

(c) Agencia EFE