Guardiola: “Sé lo que la gente espera de la sentencia”

Londres, 13 sep (EFE).- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que todo el mundo es “inocente hasta que se demuestra que es culpable”, pero añadió que sabe “lo que la gente espera” de la sentencia de los 115 cargos de los que le acusa a su equipo la Premier League.

Este lunes comenzará el juicio en el que la Premier League acusa al City de 115 violaciones del ‘fair play’ financiero entre 2009 y 2018. Este caso podría durar diez semanas y el veredicto se conocerá en la primera mitad de 2025.

“Empieza pronto y ojalá acabe pronto. Un tribunal independiente decidirá y tengo ganas de que llegue la decisión”, dijo el técnico español.

“Aceptaremos la sentencia. Sé que habrá rumores y más sobre la posible sentencia, pero ya veremos. Sé lo que la gente espera por lo que he estado leyendo durante años, pero todo el mundo es inocente hasta que se le declare culpable”, dijo.

Sobre si los jugadores están hablando sobre el caso, Guardiola respondió: “No soy abogado. Erling no es un abogado, no. Hay muchos abogados en este país y en España, pero esperaremos y veremos”.

Al City, que negó todas las acusaciones, se le acusa de no haber dado información financiera precisa, de no haber dado los detalles exactos de los contratos de jugadores y entrenadores, de no haber cumplido el ‘fair play’ financiero de la UEFA y de la Premier League y de no haber querido cooperar con las investigaciones de la Premier.

La posible sanción al City, en caso de que sea declarado culpable, podría ir desde una multa económica hasta la pérdida de puntos y el descenso de categoría.