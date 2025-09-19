Guardiola, sarcástico: “Si el Arsenal gana será solo por lo que han gastado”

Londres, 19 sep (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se mostró sarcástico en rueda de prensa y aseguró que si el Liverpool o el Arsenal ganan la Premier será “por lo que han gastado”, en referencia a las críticas que siempre ha arrastrado su equipo por la inversión en fichajes.

El City, que ha sacado seis de doce puntos en este inicio de campaña, se enfrenta el domingo en el Emirates Stadium al Arsenal.

“Solo quiero decir a mi amigo Mikel Arteta que si gana el título será solo por lo que ha gastado, no porque haya trabajado mucho. Como el Liverpool. Si Arne (Slot) gana otra vez, será porque ha gastado mucho dinero, ¿verdad? Porque no solo pasa cuando lo hace el Manchester City, ¿cierto?”.

“Cada club puede hacer lo que quiera y sé que el trato ha sido diferente, pero si ellos quieren gastar eso es porque pueden y está bien. Solo puedo decir que han sido inteligentes. Han gastado lo que ellos pueden para competir en la Premier League y en Europa y han conseguido llegar a ese nivel”.

“Cada año el Arsenal ha ido mejorando. El año pasado en Europa dieron un gran paso adelante y para mí son el equipo más sólido. No cometen errores atrás. Tienen velocidad arriba y además utilizan muy bien las jugadas de estrategia, pero lo sabemos. Cada equipo es mejor y mejor”.

El año pasado este mismo enfrentamiento acabó con un contundente 5-1 a favor de los ‘Gunners’.

“Ese partido empezamos como tantas otras veces el año pasado. Aunque no jugamos mal, los últimos 15-20 minutos fueron un desastre. Nos olvidamos de lo que teníamos que hacer y después de eso fue muy fácil para el Arsenal. Este es un equipo increíble, uno de los mejores en Europa. Quiero que seamos nosotros también un mejor equipo que la temporada pasada, especialmente en los últimos 20-25 minutos”, finalizó Guardiola.

(c) Agencia EFE