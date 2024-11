Guardiola: “No es realista pensar en grandes objetivos”

El español Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que ahora mismo su equipo no está “para pensar en grandes cosas” y que solo pueden pensar en el próximo partido.

“Tal y como estamos, no es realista pensar en grandes objetivos. La situación ahora es pensar en el próximo partido, coger ritmo y continuar con eso. Así volveremos. Incluso en una buena situación, pensar en ganar el título en noviembre o diciembre no es realista. Siempre empiezo a pensar en los objetivos en abril o mayo. Será más difícil si no conseguimos un buen resultado el domingo, pero aún quedan muchos, muchos partidos por jugar”, manifestó.

“Volveremos. No sé cuando, pero esa es la verdad. Puedes juzgar la situación en la que estamos, pero es normal que esto ocurra cuando un equipo ha controlado la Premier durante tantos años”, añadió en conferencia de prensa.

Guardiola renovó hace unos días su contrato con el City hasta 2027, pero suma seis partidos sin conocer la victoria, con cinco derrotas consecutivas, en lo que es su peor racha en el conjunto mancuniano.

“Por supuesto que estamos pensando en qué puedo hacer, pero como jugador y técnico tienes que vivir en estas situaciones. Tienes que vivirlo, aceptarlo y afrontarlo. Sin quejarse, ni culpar a nadie. Si no ganas, estás en problemas, eso lo sé. La gente confía en mí, no es normal tener estos resultados cuando eres un club grande, pero tienes que aceptarlo. Quiero la oportunidad de intentarlo y de reconstruir mi equipo en muchos aspectos, desde ahora hasta el final de temporada y las siguientes. No tenemos la consistencia de antaño, pero ¿qué equipo durante diez años ha sido consistente? Dime uno, no existen, ni en el tenis, ni en la NBA, ni en el golf”, argumentó.