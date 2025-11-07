Guardiola: “Mi mayor rival ha sido el Liverpool”

El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City inglés, admitió que su rival más duro a lo largo de su carrera ha sido el Liverpool.

El técnico de Sampedor cumplirá este domingo su partido 1000 como entrenador y fue preguntado en rueda de prensa por el rival más fuerte de su carrera deportiva.

“Llevo mucho tiempo en este país y claro, el Barcelona tuvo un gran impacto en mi vida, como recogepelotas, como jugador y como entrenador, y el Bayern fue una gran etapa también, pero el Liverpool, con Klopp, ha sido el rival más importante de este país y no puede haber nada mejor. Es el destino”, dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

El técnico español afirmó que no esperaba llegar a esta cifra cuando empezó a entrenar en el filial del Barcelona, pero que ha sido muy feliz con ello.

“No he disfrutado cada momento, pero he disfrutado mucho de este viaje. He sido muy afortunado. Hemos ganado muchas cosas increíbles en el Barcelona, en el Bayern y aquí. Es muy difícil llegar a 1.000 partidos y si empezara de nuevo, no llegaría”.

Guardiola no quiso quedarse con su partido favorito y dijo que de algunos guarda buenos recuerdos y de otros no tantos.

“Es parte del viaje, aprendes y mejoras. Mañana el sol saldrá de nuevo y tienes un nuevo partido por delante”.

