Guardiola confía en que el City evitará su cuarta derrota consecutiva

MANCHESTER, Inglaterra, 8 nov (Reuters) – El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró confiado en que su equipo no pierda un cuarto partido consecutivo cuando visite el sábado al Brighton & Hove Albion en la Premier League.

El City fue eliminado de la Copa de la Liga al perder contra el Tottenham Hotspur, sufrió una sorprendente derrota 2-1 en liga contra el Bournemouth y el martes fue vapuleado 4-1 en la Liga de Campeones por el Sporting portugués.

Sin embargo, Guardiola se mostró optimista de que el City, que escolta al líder Liverpool en la Premier League a dos puntos, pueda enderezar el rumbo, diciendo que fueron sólidos en grandes tramos de sus tres derrotas.

“Siempre hay una primera vez (para perder cuatro veces seguidas), esperemos que no sea el caso”, dijo Guardiola a periodistas. “Veinte minutos contra el Fulham no estuvimos bien, contra el Bournemouth no estuvimos bien, pero el resto de los partidos estuvimos bien. Estamos bien. Veremos qué pasa”.

Aunque Guardiola nunca ha perdido cuatro encuentros seguidos como entrenador, el City sí estuvo seis partidos seguidos sin ganar en su primera temporada al frente del equipo, en 2016-17.

El entrenador no tendrá a Jack Grealish de vuelta de su lesión para el sábado. John Stones y Ruben Dias, también ausentes el martes, tampoco regresarán contra el Brighton.

“No hay buenas noticias”, dijo el técnico. “Lo mismo, creo, que en Lisboa”.