Guardiola anuncia la vuelta de Rodri: “Es el mejor del mundo”

El español Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, volverá este fin de semana a una convocatoria de los mancunianos para la segunda jornada de la Premier League contra el Tottenham Hotspur, según anunció su entrenador, Pep Guardiola.

Rodri, que se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una lesión de rodilla, sufrió una recaída en el Mundial de Clubes y se perdió el triunfo por 0-4 de la jornada pasada contra el Wolverhampton Wanderers.

El español, del que no se espera que esté al 100 % hasta después del parón por fútbol internacional de comienzos de septiembre, sí estará en la convocatoria de este sábado contra el Tottenham.

“Lo que quiero con Rodri es regularidad. No tengo dudas sobre su potencial o su habilidad. Sigue siendo el mejor futbolista del mundo”, dijo este viernes en rueda de prensa el técnico catalán sobre el actual Balón de Oro.

“La regularidad vendrá con entrenamientos y con partidos, semana tras semana y todo estará bien”, agregó.

Junto a Rodri vuelve a la convocatoria del City Phil Foden, mientras que Mateo Kovacic, Josko Gvardiol y Savinho sigue fuera por lesión.