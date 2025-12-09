Gran trabajo de Guido Pizarro con Tigres

*Muy buena marca de ganados y perdidos.

El trabajo de Guido Pizarro con Tigres ha sido muy bueno, y es que en menos de un año al frente del equipo, tiene una marca muy buena en ganados y perdidos.

Están a dos días de que disputen la final de la Liga MX ante el Toluca, lo que será la primera con el ‘Conde’ como timonel del equipo felino.

En este tiempo, los Tigres de Pizarro han disputado 42 partidos entre Liga, Concachampions y Leagues Cup, en los que acumula 19 victorias, 16 empates y solamente 7 derrotas.

Entre el jueves y domingo de esta semana podremos saber si el equipo ahora dirigido por su propio ex capitán, logra concretar esa buena etapa con el campeonato del Torneo Apertura 2025.