Gorriarán no ve crisis en Tigres, pese a impaciencia de la afición

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están listos para medirse ante Atlas de cara a romper la mala racha de tres partidos sin ganar, misma que ha creado impaciencia en la afición y que Fernando Gorriarán entiende como algo lógico.

El capitán felino reconoció no estar en crisis como algunos mencionan, pues conforme pasan los días el grupo busca la excelencia tanto a la ofensiva y defsnsiva.

“Es algo normal esa impaciencia. Por eso yo digo que no estamos en un momento crítico. El equipo está haciendo cosas bastante bien. No es todo malo, quizás al principio del torneo hacíamos muchos goles pero tambien recibimos muchos, entonces, hoy el equipo defensivamente ha trabajado y mejorado mucho. Hoy lo que nos toca es seguir creando las ocasiones y convertir las que tenemos o darle esa mayor libertad y confianza a la gente de arriba para que tengan esa confianza de que concreten esas ocasiones que al inicio no se concretraban.

El equipo está compitiendo y quizás detalles pero buscamos la excelencia como grupo para ser sólidos atrás y efectivos adelante; el equipo se ha ganado un respeto y que todos los grandes nos esperan con línea de 5 o 4 y 1; entonces, eso quiere decir algo. Nos toca dar a nosotros ese margen de mejora y seguir demostrarle a la gente que este equipo está comoitiendo; va a competir y logrará cosas importantes”, comentó.

Asimismo, el charrúa no siente presión por la actualidad auriazul, sin embargo, ve ante los rojinegros una gran oportunidad para volver a la senda de la victoria y generarle confianza al público regio; además de lo que será un reencuentro con Diego Cocca técnico que lo trajo al cuadro felino.

“Yo no lo siento como que sea una presión. Si con la necesidad de volver a la senda del triunfo y volver a darle una alegría a la gente que se sienta identificada con nosotros; es normal lo que pasa, por la calidad del plantel y del club. Por el respeto que se ha ganado y es algo lógico estas molestias.

Lo que nos toca es darle la tranquilidad al grupo y entendamos puertas haciendo dentro que no todo es malo. Mañana es una prueba linda para volver a mostrarle a la gente que este equipo está para pelear grandes cosas. Lo tuvimos poco tiempo, estaré agradecido con él porque él me trajo acá en Tigres pero hoy estoy del otro lado, hoy lo que me importa es Tigres, representar al escudo y a la institución y mañana vamos a salir a ganar sin importar quién esté en frente”, comentó.

Quiere construir propio legado

Por último, “Gorri” dejó en claro que si bien lo hecho por los universitarios la década pasada ya quedó atrás, su misión y en conjunto es volver a construir un nuevo legado, con otra generación pero sin perder la esencia creada en los años pasados.

“Sin duda que es claro. El equipo y la afición se acostumbró en estos 10 años a ganar todo, me tocó ganar y perder en el mismo año y se lo que significa esta camiseta, representar a este club y a la ciudad. Sin duda que no somos los mismos de hace diez años y los jugadores que había, pero el equipo está dando todo lo posible para que la gente se sienta identificada, que nosotros como grupo tengamos una identidad.Cuando llegué los más grandes me lo inculcaron, los valores y ese sentido de identidad y pertenencia con la gente y club. La cosa es que nosotros queremos ganar pero ¿en qué forma lo queremos ganar? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer para ganar? No es ganar por ganar. Queremos plantear una identidad con una generación como Nahuel, André, Javier, con Guido como el cuerpo técnico hoy en día y seguir con esa línea que ellos construyeron en estos 10 años.

Hoy hay nuevos jugadores pero la ilusión es la misma, cada juego, cada torneo de seguir compitiendo, llegar a finales y ganar títulos, eso lo tenemos claro. También con la llegada de Ángel que a la gente le genera otra ilusión y nosotros tenemos que acompañar esa ilusión con trabajo y humildad, ir creciendo diario como equipo y construir nuestra propia historia”, finalizó.