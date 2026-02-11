Gorriarán en defensa de Brunetta: Esperemos recupere la confianza 

Monterrey, Nuevo León. Juan Brunetta no está pasando por un buen momento con Tigres, algo que no pasa desapercibido por Fernando Gorriarán.

El capitán felino salió en defensa del argentino, a quien espsra vuelva a retomar su fútbol como en sus mejores días.

“Es igual de importante que todos nosotros, es el jugador que tiene más calidad en el plantel, tiene el respaldo y la confianza de todos nosotros, no está entrando la pelota que él quiere. Tiene el respaldo del plantel, él nos llevó a la Final el torneo pasado, esperamos que este torneo sea lo mismo, que recupere la confianza”, confesó.

Brunetta salió entre abucheos al momento de su sustitución al minuto 62, instantes más tarde fue captado entre lágrimas, siendo la segunda ocasión que se le notó así en lo que va del semestre.

Cabe destacar, que el sudamericano apemas y lleva producidos dos goles en los últimos once partidos, no anota desde la semifinal de vuelta frente al Cruz Azul del Apertura 2025, esto por Liga MX (815 minutos).