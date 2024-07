Gorriarán defiende a Darwin Núñez: Todos haríamos lo mismo

Monterrey, Nuevo León. La eliminación de Uruguay en manos de Colombia pasó a ser segundo plano tras los incidentes entre Darwin Núñez con aficionados cafetaleros en gradas.

Reportes señalaron que la gresca se dio por supuestos golpes a la familia del jugador y otros más, por ello la reacción del ariete del Liverpool y que comparte Fernando Gorriarán, quien defendió a su compañero de selección.

“Es un tema delicado, hay muchas versiones, se muestra sólo un parte que es la mala, lo conozco mucho y compartí con él (Darwin) y todo el plantel en selección, cualquiera si nos toca a una familia, haríamos lo mismo.

Nadie o yo, por lo menos, no sé cuál es la verdad, no te puedo decir si estuvo bien o mal porque quizás haría lo mismo en su lugar, es una gran persona, cuando uno pierde está dolido y es más fácil reaccionar a la provocación pero te puedo asegurar que cualquier compañero de la selección no es mala persona ni mal perdedor, habrá que tener un poco de respeto con la situacion, cualquiera de nosotros haríamos lo mismo”, reconoció el uruguayo.

Bajo esta misma línea, el futbolista de los Tigres hizo recomendaciones en el área de seguridad para las próximas ediciones en competencias de esta índole, con el fin que se eviten estos bochornos.

“Eso es algo a tener en cuenta para el próximo partido, la seguridad o en próximos torneos es tema de estar seguros. Que la familia estará bien oen un lugar distinto o tambien la misma gente que toma y no se sabe controlar, el tema de la violencia todo el mundo lo odia y se pueda poco a poco ir sacando del futbol”, añadió.

Hasta el momento no ha habido sanciones de por medio, sólamente un comunicado de la Conmebol repudiando los hechos.