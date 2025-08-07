Gorriarán, consciente de lo que se jugaban con nuevo formato de Leagues Cup

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están de regreso en la Sultana del Norte tras su paso de dos semanas en Estados Unidos por la Leagues Cup, certamen al cual en palabras de Fernando Gorriarán, se atenían de lo que pasaría de acuerdo a su nuevo formato.

El capitán felino reconoció haber plasmado un gran fútbol en cancha, viéndose ya una idea de Guido Pizarro en la táctica regia.

“Es un comentario que me lo guardo para mí pero siempre para medirse internacionalmente con los equipos de la MLS y con el nuevo formato sabíamos a lo que íbamos a jugar y que sería complicado aún siendo el equipo que había ganado en las primeras fechas podíamos estar en situación que estamos hoy, esperando resultado. Así que el equipo se viene tranquilo con el funcionamiento fueron tres partidos buenos y un buen arranque en Liga pero triste por el último resultado que no lo esperábamos.

Todo el plantel se siente cómodo y muy contento de que tuvimos un periodo de poder entrenar específicamente la idea de Guido. Cuando él asumió por cantidad de juegos no se había podido entrenar o plasmar su idea. Hoy ya con una pretemporada encima y se está viendo la mano del cuepro técnico y el plantel está respondiendo de buena manera”, comentó a su llegada.

Por otro lado, habló de la buena y rapisa adaptación de Ángel Correa al equipo con el que ya suma cuatro goles en la misma cantidad de partidos. Además, ya se piensa en el encare cobtra Puebla del día viernes por el reinicio de la Liga MX en su fecha 4.

“Lo tengo bien a mi rommie. Le estoy dando buenos mates. Es un jugador clase A, es indiscutible la calidad que tiene y como lo dije antes de que llegara, nuetsro papel es hscer que se sienta cómodo y feliz y lo estábamos disfrutando,esta siendo feliz en la cancha y lo está notando con goles y su alegría sera la alegría de muchos tigres.

Ya a pensar en lo que sera el viernes con Puebla. Descansar y estar recuperados para el viernes, será un partido duro, pero el plantel y al que le toque jugar lo hara de gran manera”, dijo.

Vine a un grande

Por último, tambien declaró Marco Farfán, quien se expresó por primera vez como jugador felino tras recién fichar hace algunos días, habiendo llegado a un club grande.

“Feliz de estar acá con un buen grupo, alegre de estar acá y esperando jugar en el Volcán enfrente de los Incomparables. Es un equipo grande. La última década lo está compitiendo con trofeos y ganar. Nuevos retos, es estar en un equipo grande con buenos jugadores y mantener los pies en la tierra y seguir trabajando que es a lo que se viene e intentar ganar. Que daré todo de mi, nunca me voy a rendir y a empezar a trabajar”, dijo.

El lateral zurdo fue presentado oficial me te esta mañana de miércoles y podría ver minutos el fin de semana contra los camotetos ante una posible dosificación de plantilla tras el ajetreo en Leagues Cup.