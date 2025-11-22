Gorriarán, con sentimientos encontrados por enfrentar al “Loco” Abreu en liguilla

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están listos para enfrentar a Tijuana por los Cuartos de Final del Apertura 2025, duelo con sentimientos encontrados para Fernando Gorriarán.

El capitán felino remarcó lo especial que será medirse ante Sebastián Abreu, leyenda de Uruguay, aunque se enfocará en realizar su trabajo para lograr pasar a los regios se fase.

“Sin duda es especial por lo que es el Loco para nostros. Hace rato nos enfrentamos y hablé con él, tenemos un gran cariño los uruguayos hacia él por lo que le ha dado la selección y por lo que él es en el fútbol, tambien es una persona muy querida. Contento pero vamos a hacer nuestro trabajo, pienso sólo en Tigres y ojalá podamos sacar la serie adelante”, comentó.

Bajo esta misma línea, el charrúa destacó la calidad de Gilberto Mora, juvenil mexicano sensación que atraviesa su “prime” como profesional; además de las diferencias que encuentra para la ida a comparación del partido de temporada regular.

“De la misma manera que salimos durante todo el semestre. Comienza una nueva oportunidad para nosotros y estamos ilusionados al igual que toda la gente. Son series de 180 minutos, no hay que perder eso de cabeza. Sabemos que definimos en casa con la posición en la tabla también, no desesperarnos ni volvernos locos. Es una cancha complicada, con sintético que es distinto a donde venimos acostumbrados pero plantear el juego de la misma mansra de siemore con la misma responsabilidad de todo el torneo y con las ganas de hacer un buen papel para llevarnos la serie.

Será un juego complicado. Con respecto a lo de Mora es un grandisimo jugador y muy joven, nos pone contentos a nosotros que llevamos mucho tiempo acá que sacan jugadores jóvenes y que la gente lo pueda disfrutar, ojalá que le vaya bien tanto como con Chicha y él tienen un futuro muy grande. Hoy estamos enfocados en nosotros sea quien sea el rival, sera un juego complicado. No sabemos cómo van a llegar a salir, cuando vinieron acá fue en línea de cinco y esperar un poco mas. Quizás al ser locales van a jugar un poco más pero no sabemos a qué nos vamos a enfrentar pero sí prepararlo de la mejor manera para las dos opciones”, añadió.

Correa entiende la liguilla

Por último, “Gorri” dejó en claro el cómo vive Ángel Correa su primera liguilla, formato el cual entiende a la perfección derivado de su gran experiencia.

“Me toca concentrar con él y lo hemos hablado mucho a lo largo del semestre, que estuviese tranquilo que el torneo es una cosa y la liguilla otra. Son partidos distintos y se plantean de otra manera, hay resultados que te favorecen o no, rivales que te salen a jugar por la posición en la tabla. Son juegos distintos con más presión y los errores de pagan caros.

Ángel viene de jugar series en Champions League, finales, semis, no va a ser un peso ni un problema. Después son los marcos, entonces, viene haciendo un gran trabajo y ha dado la talla de lo que es la institución, un gran jugador y persona, que sea una gran liguilla, de la mejor manera y sea un broche de oro al gran torneo que hicimos”, finalizó.