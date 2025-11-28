Gorriarán cataloga de vida o muerte la vuelta ante Xolos 

Monterrey, Nuevo León. De capa caída pero con la fe intacta, fue como los Tigres regresaron a la Sultana del Norte tras ser vapuleados 3-0 por Xolos en la ida de los Cuartos de Final, llave que para Fernando Gorriarán todavía sigue abierta.

El capitán felino resaltó tener la confianza en revertir la situación y qué mejor que ante su gente, no obstante, realizó autocrítica de lo ocurrido, pues no fueron el equipo capaz que se mostró en la etapa regular.

“Sí, sin duda que que fue un golpe duro, lo tenemos claro, y la gente también. No fuimos el Tigre, que fue a lo largo del semestre. Ahora que hay que hacer autocrítica, de puertas hacia adentro.

Sabemos que que cometimos tres errores, nos costaron caro, tuvieron una contundencia muy grande el equipo rival, pero la ilusión y el compromiso y las ganas de de dar vuelta esta serie con nuestra gente el sábado es muy grande, y y, bueno, creo que el equipo ya está mentalizado en lo que va a ser el partido el sábado, que quede vida o muerte, es matar o morir, y y sin duda que con nuestra gente vamos a tener un gran apoyo”, comentó.

Por otro lado, el charrúa reconoció haber sido un goloe duro y doloroso, el cual los llenó aún más de confianza para demostrar su nivel a tope y avanzar de fase, teniendo plantilla para ello.

“Golpeados, pero, bueno, como te digo, no hay tiempo de lamentarse, de llorar. Sin duda de que que no fuimos, como lo dije anteriormente, el Tigres, que fuimos a lo largo del semestre. Pero, bueno, tenemos la ilusión con nuestra gente el sábado de de poder revertir esta historia.

Creo que este plantel, este este equipo se ha se ha caracterizado por dar vuelta a estas tipos de serie, esta clase de partidos, esta esta adversidad, esta resiliencia que que tiene este equipo. Y, bueno, sin duda que va a ser una linda oportunidad para crecer como grupo, como equipo, demostrarle a la gente que puede confiar y creer en nosotros que que este plantel va a dejar la vida y va y va a hacer todo lo posible para dar vuelta a la serie”, dijo.

Cabe destacar, que los regios jamás han superado una llave de liguilla con tres o más goles de desventaja durante torneos cortos. La última ocasión que pudieron realizar algo similar fue en el Apertura 2005 con el famoso “Aztecazo”, sin embargo, esa vez fue con dos tantos abajo en el global contra América.

Los pupilos de Guido Pizarro descansarán este jueves para enfocarse de lleno el viernes de cara al partido más importante de lo que va de la temporada, y eso que apenas es la etapa inicial de la fiesta grande.