Gorriarán advierte del peligro que será “Chino” Huerta en la semifinal contra Pumas

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres están más que listos para medirse ante Pumas en la ida de las semifinales del Apertura 2023, conscientes de que será un rival de peligro y con un César Huerta de mucho cuidado, así lo dejó en claro Fernando Gorriarán.

El uruguayo señaló que, si bien el famoso “Chino” es de lo más dañino que pasen los capitalinos, no deberán confiarse del resto de la plantilla rival.

“Si está pasando un gran momento, tenemos que tener cuidado con él y con todo le equipo, en si demostraron tener fortalezas como equipo y sabemos que temeos que tratar de hacer nuestro papel para sacar la llave adelante y hacer daño con lo que nosotros tenemos, si nos preocupamos sólo de ellos sería ir a defendernos, son grandes jugadores y confío en mi plantel”, comentó en conferencia de prensa.

Por otro lado, ‘Gorri’ aseveró estar motivado y no presionado de cara a una antesala más con los norteños, en la disputa por el título que sería un bicampeonato.

“Creo que más que presión es motivación, no sentimos presión en ningún momento, hacemos lo que nos justa, hoy estamos en una semifinal nuevamente, peleando por un sueño que tenemos el staff y el equipo, al afición que no se ha podido lograr, no sentimos capaces, será un partido complicado, una serie jodida pero confiamos en el trabajo de los compañeros”, dijo.