Gorri da vuelta a la página de Leagues Cup y se enfoca en Liga MX

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya están en la Sultana del Norte tras la eliminación contra el Inter de Miami, situación que en voz de Fernando Gorriarán, ya es historia.

El capitán felino reiteró una disculpa a la afición por el resultado y se enfoca de lleno en ganar la Liga MX, certamen el cual espsra poder estar festejando el título en diciembre.

“Estamos muy dolidos. Pedir disculpas a la afición, sin duda quedamos a deber. Son detalles, sabíamos que era un partido difícil y complicado y dos jugadas desafortunadas nos costaron caro, hoy estamos enfocados cien por ciento en el torneo y poder darle una alegría a la gente.

El equipo tiene que competir hasta el final y vamos a dar lo mejor. Intentar darle una alegría a la gente que se lo merece y pedirle disculpas nuevamente por lo de ayer, otra vez pedir disculpas que parece repetitivo pero el equipo dará lo mejor para en diciembre poder destacar juntos”, mencionó.

Bajo esta misma línea, el charrúa destacó a la contundencia como el factor restante para el equipo en partidos importantes.

“Puede ser contundencia, son detalles. Si la jugada de Ángel entraba era el 2-1, si la del Gacelo no pasaba toda la limra, pegaba en el palo y entraba era el 2-2. Quizás hace dos semanas esas pelotas entraban y por los penales quedamos afuera, el equipo está mentalizado en lo que es el juego del sábado que sera complicado”, añadió.

‘Gorri’ culminó expresándose sobre el reencuentro con Robert Dante Siboldi en su visita al Mazatlán, técnico que hizo campeón por última vez al conjunto regio.

“Será un juego complicado, lo sabemos. Viene haciendo un gran trabajo con un gran plantel y entrenador. Están haciendo su trabajo y el equipo va preparado para lo que es, prepararnos para estos dos dias y descansar lo más que se pueda y a la gente que le toque jugar hacer un gran papel”, dijo.

Aquino se hace responsable

Al mismo tiempo Javier Aquino se expresó en redes sociales y se responsabilizó de los actos durante el cotejo contra las “garzas”, siendo el infractor de los dos penales que decretaron la eliminación felina.

“Pedir disculpas, fue una noche difícil para mi. Dos jugadas que marcaron el rumbo del partido, asumo la responsabilidad, me toca dar la cara y seguir luchando por la grandeza de este club, como lo he hecho siempre”, finalizó.