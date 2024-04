Gonzalo Pineda ve a Hugo Sánchez, a La Volpe, a Meza y a Guardiola como ejemplos a seguir

“A nivel de México, por lo que me tocó vivir en mi etapa, admiré mucho a Hugo Sánchez, que fue el que me debuta, gané dos títulos con él, me enseñó muchísimo acerca de la mentalidad que deben tener los jugadores”, aseguró Pineda en un encuentro virtual organizado por la MLS.

En la liga estadounidense, Pineda tiene aprecio por Brian Schmetzer, preparador de los Seattle Sounders, al que considera como el mejor técnico de la MLS, y por el francés Wilfried Nancy, campeón del ‘soccer’ con el Columbus Crew.

“Admiro a Ricardo La Volpe por la parte táctica. Es un técnico que nos enseñó mucho a muchas generaciones, hablo de filosofía de fútbol, de protagonismo del equipo, de ser un equipo que siempre quiera proponer, generar. Y admiro al profe Meza, que cambió mi forma de ver el fútbol, me enseñó que las bases, los fundamentos son lo más importante”, agregó.

“Además, aprecio obviamente a Pep Guardiola, que me parece el más trascendente. Roberto De Zerbi (Brighton) ha sido un técnico que he mirado mucho. Y luego, por otras razones, a Klopp y a Simeone”, concluyó.

Pineda, que dirige al Atlanta United desde 2021, reconoció que tiene el objetivo de llegar a entrenar en Europa, un fútbol al que nunca logró llegar en su carrera de jugador, pese a estar “cerca” en los años 2000.

“Tengo la espinita de poder experimentar esa pasión, esa historia y profesionalismo que solo Europa tiene”, aseguró.

Pineda consideró además que en México se tiene poca paciencia con los entrenadores y que muchas veces se toman decisiones demasiado rápidas a la hora de despedirlos de su cargo.

Destacó además su aprecio por el centrocampista argentino Thiago Almada, un líder del vestuario de Atlanta, al que considera único por su manera de jugar.

“Tenemos un plantel vasto en ataque, entendiendo que como Thiago solo tenemos uno y no tenemos a alguien que le pueda remplazar por sus características en su lugar. Tendremos que pensar en otras soluciones tácticas (si dejara el club para los Juegos Olímpicos o para otro equipo)”, afirmó.

“Hasta no ver, no creer, no hay que mojarnos antes de que llueva. Yo sigo disfrutando a Thiago hasta que nos digan que se va”, concluyó.