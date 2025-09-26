Goleada ante Toluca es inadmisible pero fue un accidente: “Tato” Noriega

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados dejaron atrás la goleada ante Toluca, misma que en voz de su presidente deportivo, José Antonio Noriega, fue un accidente.

Pese a reprobar el resultado, el dirigente albiazul apareció ante los medios de comunicación para pedir una disculpa a la afición por el humillante marcador del miércoles por la noche; además, insistió en que fue un traspié accidental, el cual agregó ser responsabilidad de todos como club y no solamente de algunos elementos.

“Es un resultado inadmisible para nuestra institución y tenemos que hacernos responsables, yo como responsable del área deportiva doy la cara y ofrezco una disculpa a nuestra afición que nos sigue y apoyarlo y que esta ilusionada. Dicho esto, espero que sea un accidente y no una situación que refleje alguna debilidad.

No voy a personalizar e individualizar esto porque los resultados son de todos y todos son responsables, entonces, nosotros internamente tenemos nuestras gestiones y tenemos pláticas. Evaluamos, corregimos pero no me gustaría entrar públicamente en nombres específicos”, comentó.

Bajo esta misma línea, el directivo remarcó que el grupo de futbolistas se encontraba dolido tras acabar el encuentro, motivo por el que se encuentra tranquilo del alto compromiso que tiene el conjunto regio a futuro pero consciente que accidental o no, las goleadas no se pueden prometer evitar antes de un partido.

“Los protagonistas son los que lo sufren. No es que al jugador no le importe, al contrario, es el más dolido. Por eso estoy tranquilo con que nuestro plantel, siendo maduro, respondable, con micha experiencia y calidad, buenas personas y profesionales, va a tener esa autocrítica más allá de las pláticas que se tenga con todos los demás de la institución.

No es lo normal en este club ni en este plantel. Entonces, de nada sirve que te adelante que no va a volver a pasar porque no hay una bolita mágica pero sí es lo que creo. Fue un accidente, hubieron circunstancias y esto no se va a volver a repetir y confío muchísimo en el plantel y CT, soy optimista que vamos a seguir viviendo lo que veníamos ofertando del equipo y nos tenía en buen momento y hay que volver a él tan pronto como mañana”, añadió.

Asimismo, confía en la capacidad del plantel y cuerpo técnico liderado por Doménec Torrent, en salir avantes del vergonzoso descalabro y llegar imbatibles a la recta final del certamen.

“Lo único que te diré es que como institución queremos estabilidad, que la veíamos viendo. Brindar alegrías a la afición y la alegría está en el camino, no sólo en el final. Que sea una experiencia grata para los aficionados y por ahí vamos. Insisto, entiendo el gran golpe recibido recientemente y que puede generar dudas, es normal, es entendible pero internamente nos quedamos con el balance positivo que hasta ahora tenemos y el compromiso de demostrarlo, no de decirlo. Que no solamente este próximo juego, sino todos los que vengan veamos a ese Monterrey protagonista, equilibrado, estable y activo que nos sigue ilusionando”, finalizó.

Cabe destacar, que desde el Clausura 2005 la “Pandilla ” no recibía seis anotaciones en un partido, aquella ocasión el Cruz Azul fue el causante con hat trick de Francisco “Kikín” Fonseca incluido.