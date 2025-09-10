Golden Black campeones de fútbol rápido con muchos pulmones

Anteponiendo su dosificación y fortaleza física como estrategia principal de juego, el equipo de Golden Black se convirtió en campeón sabatino de fútbol rápido de la Liga CasaBella, al vencer por marcador de 5-4 a la poderosa escuadra de los Warriors, la mañana del pasado sábado 30 de agosto, donde la humedad y el calor imperante fueron los invitados especiales al encuentro.

Fue en punto de las 9:30 horas cuando en el flamante sintético de “la Catedral”, la tripleta arbitral hizo sonar la ocarina para enfrentar a las dos mejores escuadras del torneo y viejos conocidos quienes ya han compartido el título en diversas ocasiones.

Y sin desperdiciar el tiempo en minutos de tanteo, solo bastaron dos minutos para que la escuadra del Golden Black a través de una jugada prefabricada en cobro de tiro libre afuera del área, Eduardo Salinas en segundo toque, colocara con potente disparo el balón al fondo de la portería para el 1-0 en el marcador, mismo que prevaleció a lo largo de todo el primer cuarto hasta que David Sánchez, robando el esférico desde la media cancha se plantó en frente del portero a quien fusiló sin piedad para dar el 2-0, orillando a los Warriors emplearse a fondo en busca de hacerse presentes en el marcador y reducir la distancia, hecho que logró a través de Nicolás Maldonado quien luego de una serie de triangulaciones, espero la salida del arquero rival para por debajo del brazo enviar su disparo que daba el 2-1 a su equipo antes concluir el segundo periodo.

Ya en las acciones del tercer tiempo, una escuadra del Warriors convertida en un peligroso rival se volcó con todo al frente y por medio de un fuerte disparo de Oscar Sánchez al límite del área colocó las cosas 2-2 haciendo brincar en el graderío a propios y extraños.

Pero Eduardo Salinas, sin ángulo de tiro pegado a la barda del lado izquierdo, soltaría un tremendo fogonazo que le permitió al Golden Black con el 3-2 recobrar la ventaja en el marcador, en un partido que segundo a segundo subía de intensidad.

Llego entonces la experiencia y visión de campo de Armando “El General” Terán, quien tomando el balón metros a tras de la media cancha, observó el portero rival muy adelantado y envió un largo disparo que ingresó por el ángulo superior derecho y dar el 3-3 a los Warriors que nuevamente se metían de lleno al partido.

En medio de un intenso ir y venir a lo largo del rectángulo de juego, ambos equipos se enfrascaron en una sorda batalla en busca de la victoria ya en las acciones del cuarto periodo, donde un error de marcación permitió que Eder López, dejando atrás a sus dos marcadores soltando un fuerte disparo al ángulo inferior izquierdo colocara el 4-3 para los del Golden Black quienes por conducto de Miguel Castillo luego de una serie de rebotes dentro del área daba el 5-3 que acercaba cada vez más a su equipo al título, ante unos Warriors que en los últimos segundos de juego se acercarían con el 5-4 de Lázaro Ramírez, pero ya no pudo evitar la derrota de su equipo y dejar el título en manos de sus acérrimos rivales.

Al termino del partido los jugadores Nicolás Maldonado del equipo Warriors y Alejandro Rayas de Bremen recibieron su trofeo como campeones de goleo del torneo con 19 goles cada uno.