Gol en liga de Alemania es candidato al mejor del año

Con su espectacular chilena, Ragnar Ache, del Colonia, se postula para el gol del año. Para su entrenador, el delantero ya ganó votación. “Creo que este año, en la elección del gol del año, ya solo se compite por el segundo puesto”, bromeó Lukas Kwasniok tras el 2-2 contra el TSG 1899 Hoffenheim de la jornada 23 de Bundesliga 2025/2026.

En el minuto 15, Ache adelantó temprano a su equipo con un portento de gol para el anotar el 1-0 que él mismo apenas apenas podía creerlo. “No pensé mucho, mi cuerpo se movió solo. Si el balón se va un metro desviado, todo el estadio se ríe. Siempre es un 50 %. O tienes un día así, o no lo tienes”, dijo Ache sobre su formidable definición aérea.

“Mi cuerpo simplemente reaccionó y el balón entró, es difícil de explicar. Yo mismo aún no puedo creérmelo del todo, todo pasó muy rápido”, añadió tambíen el jugador de 27 años.

No es el día adecuado para hablar de El Mala

Tras el gol soñado, para el técnico Kwasniok incluso la joven promesa Said El Mala, que marcó el empate definitivo 2-2, pasó momentáneamente a un segundo plano: “Hoy no es el día adecuado para hablar de Said. Tengo el placer de pronunciarme sobre ese tema todos los días. Pero cuando alguien marca un gol como el de Ragnar Ache, me gustaría leer en todos lados el titular: Rey del aire”, dijo el entrenador de 44 años para resumir la maniobra.