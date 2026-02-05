Gol de Tecatito nos da la importancia en la serie: Doménec Torrent 

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados sacaron un empate alarido ante Xelajú que para Doménec Torrent, los pone de nuevo en la serie por la primera fase de la Concacaf Champions Cup 2026.

El técnico español confesó haberse topado con un rival bastante bueno en lo defensivo y con cancha (sintética) a favor. Sintiéndose afortunados de empatar de último minuto con el auténtico golazo de Jesús Corona.

“Es lo que tiene que hacer sobre el papel Rayados tiene plantilla superior. Luego se tiene que demostrar en la cancha, sabíamos que pasaría tener orden lo hemos hecho el primer tiempo, tuvimos varias ocasiones al final no nos vamos a quejar del sintético pero es verdad el bote era diferente los pases no son lo preciso que son en natural pero esto no es ninguna excusa. Hemos empatado porque Xelajú muy bien defensivamente ordenado y nosotros en las ocasiones no hemos hecho gol es así de sencillo.

Intuimos que iba a ser un bloque bajo con nosotros pero en los metros finales no fuimos capaces de concretar las ocasiones y el fútbol es esto, el fútbol no es posesión, a mí me gusta ser protagonista pero en el fútbol no gana quien tiene más posesión o quien crea más ocasiones. Fuimos afortunados de marcar, en caso de empate nos beneficia y en ese sentido hemos sido afortunados que no estuvimos en 80 o 85 minutos, al final el gol de Tecatito nos da la importancia que tienen esos resultados, queríamos ganar, pero es mejor cómo está la competición 1-1 a uno que un 0-0”, aseguró.

Asimismo, señaló la importancia del descanso a elementos de la plantilla, teniendo en cuenta de las duras semanas que se vendrán con la doble competencia, por lo que ya piensa de momento en el duelo ante América por Liga MX y después hará lo suyo contra los guatemaltecos.

“Tenemos cuatro partidos en diez días y ahora vamos en dos días a llegar de madrugada a los entrenamientos, y juego contra América. Este equipo del primer partido cambiamos seis jugadores, del segundo al tercero ocho. El once que hemos sacado puede ser habitual en la liga mexicana, tenemos que pensar el mejor equipo para jugar contra América.

Me interesa América en tres días, ya tenemos tiempo de cómo planteemos el partido y cómo regresan de un partido duro intenso. Ahora mismo no quiero adelantar nada porque no sé aún elegir a los mejores contra América y cuando venga Xelajú lo mismo haremos. Ahora mismo no me ocupa pensar en la vuelta, en tres días tenemos un partido muy importante.”, añadió.

Cabe destacar, que los regios deberán ganar por cualquier marcador o empatar sin goles para evitar los penales y avanzar a los octavos de final del certamen internacional.