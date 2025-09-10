Gokay se levanta de derrota y va por título de fútbol 9

Bajo una tormentosa inicial que presagiaba hacer presente en el orgullo de los “felinos regios”, la escuadra del Gokay se colocó como equipo protagonista de la gran final del 19no Torneo Veteranos Fútbol 9 TeqBeat Soccer League luego de derrotar la noche del pasado martes 9 de septiembre al equipo de Biccos FC por marcador de 5-4 después de quitarse el yugo de un 1-3 en contra.

El encuentro celebrado dentro de las instalaciones del Instituto Franco Mexicano Valle, dio comienzo bajo un torrencial aguacero que amenazaba por extenderse a lo largo del partido, pero afortunadamente el Dios Tláloc calmó su furia y permitió que sobre el sintético ambas escuadras desplegaran su más alto nivel competitivo en busca del boleto a la gran final.

Los primeros en ponerse al frente fueron los del equipo Biccos FC por conducto de Omar Gómez cuando al minuto 17 el cobra en forma potente de un tiro libre fuera del área rozando aun defensor se coló al fondo de la portería para colocar el 0-1.

Pero la reacción de los “felinos regios” llegó cinco minutos más tarde cuando luego de un mal rechace del portero dentro del área el balón llega a los botines de Juan Pedro Jalomo quien sin miramientos soltó un escopetazo al centro de la portería y poner el empate de 1-1 para los del Gokay, pero cuando aún no concluía la algarabía del empate un supuesto desplazamiento dentro del área felina, trajo consigo fue sancionada con tiro penal favorable al Biccos FC quien sin desaprovechar la oportunidad se puso nuevamente adelante 1-2 en el marcador segundos antes de concluir la primera parte por conducto de Daniel Treviño.

Con la moral muy en alto y sintiendo herido de muerte a la escuadra de los “felinos regios”, el equipo de Biccos se lanzó con todo para culminar su obra, esfuerzo que redituó al minuto 12 del segundo tiempo luego de un largo tiro de Omar Gómez que les daba un favorable 1-3 insólito para los del Gokay que jamás habían tenido un marcador adverso de tal magnitud.

Sin perder su espíritu combativo aunado a la gran experiencia de cada uno de sus jugadores los “felinos regios”, se volcaron con todo al frente en busca de la gran remontada y por medio nuevamente de Juan Pedro Jalomo quien aprovechando el rechace del portero luego de un potente disparo de tiro libre reduce la distancia en el marcador con el 2-3.

Una falta en media cancha sobre Héctor Martínez del Gokay, sancionada como sexta falta, permitió a los felinos igualar 3-3 el marcador por conducto de Jorge la “Hormiga” Durán, mientras que una genialidad de Hilario Tristán quien desde la banda izquierda en relación a su ataque, soltara un disparo cruzado que se incrustaba en lado derecho de la portería dando la voltereta al marcador 4-3 favorable a los “felinos regios”.

Pero la historia aún no estaba totalmente escrita, una nueva falta dentro del área metió nuevamente a Biccos FC revivir y a través de la perfecta ejecución del tiro penal de parte de Omar Gómez colocar el 4-4 a solo dos minutos de la finalización de un cardiaco partido.

La locura se manifestó en forma total en el sintético de TeqBeat, luego de que Hilario Tristán tomando el esférico metros delante de la media cancha quitándose la marcación de dos rivales soltó un fuerte disparo que se estrelló en el poste izquierdo haría una comba hacia el derecho para anidarse al fondo de las redes dando el 5-4 a los del Gokay que en forma estruendosa celebraban su pase a la gran final de la categoría Veteranos de la Liga TeqBeat, donde ya en tres ocasiones anteriores se han convertido en campeones.