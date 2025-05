Giras de tenis presentan moción para desestimar demanda antimonopolio de asociación de Djokovic

Los circuitos profesionales de tenis y otros dos demandados presentaron conjuntamente una moción en un tribunal federal en Nueva York para desestimar la demanda antimonopolio presentada por la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis, un grupo cofundado por Novak Djokovic.

La PTPA (las siglas en inglés de la asociación de jugadores) demandó al circuito femenino de la WTA, al circuito masculino de la ATP, a la Federación Internacional de Tenis (ITF) y a la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), que supervisa los controles antidopaje y anticorrupción en el deporte, en marzo, calificándolos de “cartel”.

Los jugadores buscan una mayor participación en los ingresos y también plantearon varias otras quejas sobre cómo está estructurado el tenis, incluyendo los límites en los premios en metálico y la falta de competencia de circuitos o torneos rivales.

La PTPA fue fundada por Djokovic, campeón de 24 torneos de Grand Slam, y Vasek Pospisil con el objetivo de representar a los jugadores que son contratistas independientes en un deporte mayormente individual.

El director ejecutivo del grupo, Ahmad Nassar, ha dicho repetidamente que no es un sindicato en toda regla, no tiene miembros y no cobra cuotas, todo lo cual se señala en una de las mociones del martes como razones por las que la PTPA no tiene legitimidad como demandante en el caso. Esa moción provino de los cuatro demandados.

Una moción separada, presentada solo por la WTA, dice que los demandantes masculinos —entre los que se encuentran Nick Kyrgios, subcampeón de Wimbledon 2022, Reilly Opelka y Tennys Sandgren— no deberían estar demandando al circuito femenino, y también argumenta que las demandantes femeninas —que incluyen a Sorana Cirstea y Varvara Gracheva— deberían ser obligadas a someterse a un arbitraje vinculante en lugar de seguir con el caso judicial.

Un portavoz de la PTPA no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.