Giménez: “Tenemos un gran plantel, nos corresponde hacer un buen equipo”

Madrid, 18 sep (EFE).- José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, destacó este miércoles, en la víspera del reestreno en la Liga de Campeones contra el Leipzig, los fichajes y la plantilla, pero apuntó que ahora les “corresponde” a los jugadores hacer “un buen equipo”.

“Tenemos un gran plantel, hay muchísimos y muy buenos jugadores, lo que corresponde a nosotros es hacer un buen equipo. Para ser un buen equipo necesitamos que todos tengan el mismo compromiso, la misma responsabilidad y, a partir de ahí, como dice el jefe (el entrenador Diego Simeone), partido a partido, cuando termine la temporada pasar línea y saber hasta dónde podemos llegar”, repasó.

“Jugar la Champions es muy difícil. Tenemos la suerte y el privilegio de poder competirla hace tantísimos años. Hay que darle el valor que realmente se merece por lo difícil que es clasificar, también por la cantidad de equipos que hay en LaLiga y lo difíciles que son. Competir en la Champions es algo que casi todos los jugadores sueñan y tenemos la oportunidad”, señaló después.

“Y, a partir de ahí, ilusionarnos de la mejor manera posible para darles alegrías a nuestra gente, ya que bancan siempre de todos los chaparrones”, agregó.

También fue preguntado por su entendimiento en la defensa con Robin Le Normand. “Al final, Robin es un jugador con mucha jerarquía, ha competido en un equipo que lo estaba haciendo bien (la Real Sociedad) y lo ha demostrado con la selección española, en la que se ha ganado un lugar. Eso habla mucho de él”, dijo.

“Es solamente mirarnos porque últimamente nos estamos entendiendo muy bien y va solo, con la idea de conjunto que hemos entrenado. Si tenemos la idea clara de lo que se trabaja la semana es solo mirarnos y sabemos qué hacer”, valoró.

Su equipo encadena cuatro partidos imbatido. “Al final, uno cuando entra en la cancha trata de hacer el trabajo de la mejor manera posible, pero siempre digo lo mismo: no es una racha individual. El año pasado también jugaba yo y nos hacían goles. El equipo está más comprometido a la hora de defender. Se le nota la solidez defensivamente en conjunto, no sólo en lo individual”, expresó.

El nuevo formato de la Liga de Campeones añade más partidos a un calendario ya de por sí cargado para los futbolistas.

Este martes, Rodrigo Hernández, medio centro del Manchester City y la selección española, habló de la posibilidad de una huelga.

“Al final, acá somos jugadores de fútbol. No somos los que manejamos el tema de los calendarios. Nos dicen cuándo jugar, nos ponemos las medias y los zapatos y para adentro. Es la realidad y no podemos decir nada al respecto. No somos nosotros los que tomamos esa decisión. El que las tome lo hará en consideración de lo que se habla mucho”, opinó Giménez.

(c) Agencia EFE