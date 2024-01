Gignac va por más goles con Tigres

Monterrey, Nuevo León. André Pierre-Gignac no se conforma y va por más con Tigres, esperando incrementar su marca de 200 goles con los felinos.

El delantero francés remarcó que le agradaría anotar otros 30 goles más en este 2024, cifra que no le parece descabellada argumentando que promedia 20 o más por año desde su llegada a México.

“Me gustaría, me quedan tres torneos, a ver cómo me siento. Nunca sabemos, quiero estar en la cancha, soy un peleador y lo he demostrado. No sé, unos promedio desde que llegó meto entre 20 o 23 goles por temporada, así que unos 30,a 32 o 33”, expresó.

El galo recién llegó a la mítica marca hace un par de semanas atrás contra León, logro al cual atribuyó a sus compañeros y cuerpo técnico de equipo, tanto los actuales como los que han pasado a lo largo de los últimos ocho años.

“Realmente, no lo puedo medir pero no pude hablar después o antes pero sin mis compañeros que han llegado cada año para apoyarme al ataque, los medios que hacen un trabajo increíble, la defensa, todo el grupo y cuerpo técnico que han pasado, todo eso es gracias a ellos, que siempre dije que fui y soy un definidor en el área pero el trabajo son los compañeros.

Soy un suertudo de tener grandes jugadores a mi lado y el logro es de todos, de la institución, mis compañeros, cuerpos técnicos que han pasado y un poco mío”, agregó.

‘Dedé’ confía en poder estar contra Pumas, pues de a poco está dejando atrás si problema estomacal que lo marginó de los últimos encuentros contra Atlético de San Luis y Querétaro, respectivamente.

“En San Luis me cayó mal la comida no fue si fue ahí o antes de despegar a San Luis, sentí asco, vomité toda la noche, tuve calentura. Intenté entrenar en mi regreso pero me sentía muy débil, no tenía fuerza y cada vez que comía una hura después sudaba con fiebre, desde ahí falle un poco.

Hoy todavía me sentía un poco débil y me quedé en el gimnasio haciendo bicicleta pero ojalá mañana pueda entrenar con el grupo o en cancha para trotar o hacer intermitente. Es la idea (estar con Pumas)”, agregó.